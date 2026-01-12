海外哈萨克同胞献珍藏古乐曲 国家音乐宝库再添218首瑰宝

去年底，哈萨克斯坦通过海外哈萨克同胞保存的珍贵遗产，再次充实了国家“奎依”宝库。在阿斯塔纳，来自全国各地的18位“奎依”演奏家齐聚一堂，他们全部是从国外迁回的同胞。这些艺术家以阿尔泰、塔尔巴哈台和伊犁地区库伊流派为基础，录制了160多首“奎依”，全部收入哈萨克斯坦国家广播电台黄金档案。同时，“阿拜”电视台的专题节目《双项链》也连续三期专门推介这三个地区的“奎依”艺术。

珍贵古韵值得倍加珍惜

长期致力于宣传哈萨克民族遗产与传统艺术的著名“奎依”演奏家、“荣誉”勋章获得者萨尔森哈利·朱兹拜表示，此次录制为国家广播电台黄金档案增添了无可替代的珍贵财富。

他说：“我们录下了许多此前无人知晓的奎依曲目。这些艺术家都是世代相传的真正大师，既有年轻人，也有年逾八旬的老人。年长者能演奏30多首，年轻人也带来5至6首。通过他们的演奏，哈萨克斯坦的奎依宝库得到极大充实。他们每个人都承载着深厚的传统，是后辈学习的榜样。如果能为每位大师配备学徒，这一流派将得以延续传承。此次活动还有重要历史意义：像多尔达·克涅舒勒这样的见证过两个世纪的老人，将自己所知所学全部讲述并留存下来。他们对奎依历史与不同版本的了解，提供了许多我们此前未知的宝贵资料。”

Фото: Ризабек Нүсіпбекұлы

萨尔森哈利还特别介绍了阿尔泰、塔尔巴哈台和伊犁地区奎依流派的独特风格。

“最显著的特点之一是反向调弦的笛子与冬不拉合奏的古老奎依。这种演奏方式音色悠长高亢，上弦发出苍茫的共鸣，是这一地区独有的韵味。另一个特点是演奏技法：大量使用食指勾拨的‘钩拨’技巧，以及连续向下拨弦的单一拨法。这些技法在我国阿尔卡、卡拉套和七河地区的奎依中并不常见。我们常见的是交替拨弦、滑奏和疾速演奏，而这里保留了许多古老的演奏方式。此外，反向调弦的古老奎依占多数，大部分属于民间奎依。这些古韵对我们极为珍贵。我们将逐一聆听、分析、筛选，然后进行技术处理并通过电台向全国播出，同时永久保存于黄金档案。”

此次活动的组织者、叶尔克加利·拉赫马季耶夫国家学术爱乐乐团“萨雷阿尔卡”民族音乐团笛子演奏家、作曲家、哈萨克斯坦文化功勋工作者希吉斯·马汉介绍，虽然录制曲目超过160首，但考虑到曲调相近、风格一致的重复，最终实际录入218首奎依。

“奎依艺术世代相传，许多家族从七代祖先开始就传承演奏。这次项目的主要目的是从这些在境外出生长大的艺术家手中，直接记录下原汁原味的曲目。这些反向调弦的奎依融入了丰富的节奏变化与旋律和谐，是哈萨克斯坦奎依艺术中极为独特的贡献。”

阿尔泰、伊犁、塔尔巴哈台奎依流派研究现状

著名民族学家阿克谢列乌·塞伊迪姆别克曾指出：“游牧民族的艺术源远流长，经过数世纪的锤炼，到19世纪孕育出比尔扎恩、阿坎、库尔曼哈兹、塔蒂姆别特、达乌列特克列伊等巨匠。正是这种文化爆发，催生了不同的流派。”

在他看来，哈萨克斯坦五大主要奎依流派之一就是阿尔泰、伊犁、塔尔巴哈台流派。该流派后来扩展至蒙古和中国境内，与亚洲古老文化中心相邻。然而，属于东方流派的这一分支至今仍未得到全面深入研究。

Фото: Ризабек Нүсіпбекұлы

在当今重返历史、寻根溯源的时代，绝不能忽视这一保留了古老韵味、精于表现力和描绘力的阿尔泰-塔尔巴哈台奎依流派。

独立后，哈萨克斯坦致力于重塑民族身份、回归民族遗产，加之两国间人员往来日益频繁，为中国境内哈萨克同胞保存的珍贵文化遗产逐步回归祖国创造了条件。尽管新疆地区相关记录和研究材料尚未全部引进，但这些努力已取得可喜进展。例如，《哈萨克斯坦1000首奎依》选集中已纳入阿尔泰-塔尔巴哈台地区保存的部分东方奎依。

近年来虽未形成系统研究，但相关成果逐步涌现。穆拉特·阿布哈兹的《东方高山奎依》一书收录了阿尔泰-塔尔巴哈台流派的部分代表人物及其作品，并附有奎依传说。阿克谢列乌·塞伊迪姆别克、穆赫塔尔·马高英、詹哈利·朱兹拜、塔拉斯别克·阿谢姆库洛夫等学者在东方及肖尔佩奎依艺术相关著作中，也对这一流派有所论及。青年库伊演奏家阿尔达比·毛利特的文章，以及近期出版的作家叶斯博尔·努拉赫梅特《阿尔泰-塔尔巴哈台奎依流派》研究文章，则对该流派的传承者、独特优势与创新之处进行了较为深入探讨。

长期致力于收集阿尔泰、伊犁、塔尔巴哈台地区奎依、民间文学及古老冬不拉与笛子曲目的学者之一，就是民间文学研究者多尔达·克涅舒勒。他将积累的丰富资料带回祖国，全部捐赠给国家文化机构。2008年，其四部珍贵文集面世，其中包括民间习俗叙事诗、黑歌变体，以及此前鲜为人知的121首笛子奎依。这批笛子曲目的发现，令一直认为“笛子奎依仅存31首”的音乐学家们倍感振奋。

随后，其《阿尔泰-塔尔巴哈台地区民间歌曲》收录该地区225首民歌；两卷本《阿尔泰-塔尔巴哈台地区冬不拉奎依》则收录了352首曲目，其中第一卷173首，第二卷179首，均为东方拨奏奎依。

Фото: Ризабек Нүсіпбекұлы

年逾八旬的多尔达·克涅舒勒专程来到阿斯塔纳，为国家广播电台黄金档案现场演奏。

他说：“首先祝贺祖国独立日。正是独立使我们得以与迁回的同胞一道，将音乐、歌唱和奎依艺术一点点带回历史祖国，通过电视频道传向全国。中国的哈萨克人居住在与历史祖国接壤的三个地区，这三个地区的奎依艺术各具特色。例如，阿尔泰地区以贝森比·多嫩拜乌勒、穆凯·阿比尔凯尔乌勒等为代表，后有凯尔·别尔吉拜乌勒、达乌列特·哈勒克乌勒等人延续传统；塔尔巴哈台地区则有凯拉克帕伊·沙列肯乌勒、贝伊斯帕伊、朱马詹、卡西姆拜·库萨因乌勒、克扎特·塞特卡孜乌勒等大师形成独特风格；伊犁地区则有孔凯·肖克拉克乌勒、科热克·纳扎尔乌勒、阿希姆·杜姆舍乌勒等人开创流派。这些奎依大多采用反向调弦，笛子曲风浓郁。境外哈萨克人历经无数艰难，这些奎依正是那段历史的见证。我相信，民间尚存的艺术珍宝还将源源不断地汇入祖国主流文化。”

阿尔泰、伊犁、塔尔巴哈台奎依流派如何形成

中国境内阿尔泰、伊犁、塔尔巴哈台库伊流派的早期代表人物之一、库伊演奏家兼作曲家阿尔申·卡西姆拜乌勒指出，这一流派起源于19世纪的四位大师：贝森比·多嫩拜乌勒、凯拉克拜·沙列肯乌勒、科热克·纳扎尔乌勒、阿希姆·杜姆舍乌勒。

“1986年，伊犁哈萨克自治州成立了艺术学校，系统传授阿尔泰、伊犁、塔尔巴哈台三地奎依艺术。达乌列特·哈勒克乌勒、巴亚克·阿利姆别克、朱马勒克·扎克别克等人合作出版了《奎依之源》一书，成为中国境内首部库伊教科书。我本人就是该校首批毕业生。这所艺术中心至今仍在运作。因此，阿尔泰、伊犁、塔尔巴哈台库奎依派是一个具有鲜明个人风格、独特地位和艺术特色的完整体系，不应简单并入东方流派或七河流派。”

Фото: Ризабек Нүсіпбекұлы

中国的阿尔泰、伊犁、塔尔巴哈台等地区的奎依艺术的根基深植于古老传统。它们保留了现存最古老的音乐韵律，而最古老的乐器正是笛子。这些地区奎依中，笛子旋律与冬不拉曲调紧密相随。此外，与当地民歌相似，大量采用舒缓柔和的节奏，仿佛用音乐讲述故事。这种倾向在众多奎依中均有体现，也成为众多奎依传说产生的根源。

本文虽无法详尽展开这三个地区奎依流派的全部历史与文化内涵，但每位演奏家、每首奎依背后都蕴藏着足以独立成篇的丰富故事。简而言之，阿尔泰、伊犁、塔尔巴哈台奎依流派在继承古老传统的基础上，结合生存环境与历史命运，形成了深邃的情感表达与独具区域特色的演奏风格，为哈萨克民族文化宝库增添了丰厚遗产。

【编译：木合塔尔·木拉提】