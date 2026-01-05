托卡耶夫：支持海外同胞回归历史祖国

托卡耶夫指出，去年共有超过1.6万名海外同胞迁入哈萨克斯坦，在其中的劳动适龄人口当中，拥有高等教育学历者约占15%。许多人在适应哈萨克斯坦的社会经济环境时面临一定困难。

“我当然欢迎海外同胞返回历史祖国，但需解决其融入社会的问题。他们主要定居在阿拉木图州人口密集的区和乡镇，以及曼格斯套州的扎瑙津市。中央及地方政府，以及执法机构，需要对这一情况给予高度关注。”托卡耶夫总统说。

总统强调，哈萨克斯坦坚持所有公民权利平等的原则，任何人都不会享有额外特权或优先待遇。

他表示：“我们正在建设一个文明、公正的国家。只有通过法治保障、提升教育质量、倡导文明、勤勉劳动、遵守纪律、尊重国家象征，才能实现这一目标。”

托卡耶夫补充说，国家的未来掌握在有才华、富有创新精神和爱国情怀的青年手中。他始终强调，对年轻一代的信任和培养，是国家发展的关键动力。

【编译：木合塔尔·木拉提】