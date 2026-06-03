水外交为何成为决定中亚地区稳定与发展的关键因素？

进入21世纪后，水资源正日益成为全球最重要的战略资源之一。如果说上世纪国际竞争的焦点主要集中在石油和天然气，那么今天，水资源的重要性正在不断上升。在中亚地区，这一问题表现得尤为突出，因为区域内主要河流大多属于跨界河流，不同国家之间的利益诉求并不总能保持一致。

世界银行的评估显示，中亚地区已有相当数量的人口面临不同程度的缺水压力。随着人口持续增长、气候变化加剧、冰川退缩以及水资源利用效率偏低等因素叠加，到2050年，受到缺水影响的人口规模还将进一步扩大。

—水资源问题如今已不仅仅是生态或经济层面的议题，它正在逐步成为影响国家安全和地区稳定的重要因素，-马特詹尼表示。

他认为，当前局势的形成也与历史背景密切相关。苏联解体后，原有统一的区域水资源管理体系随之瓦解。过去，吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦主要承担水库调蓄功能，而哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦则利用这些水资源发展农业灌溉。

独立后，各国开始优先考虑本国发展需求，由此产生了长期存在的“水能交换”矛盾。吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦倾向于在冬季蓄水发电，而哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦则需要在夏季灌溉高峰期获得更多水资源。

尽管国际危机组织曾多次发出警告，认为如果缺乏有效的协调机制，围绕水资源的矛盾可能进一步升级，但近年来，中亚各国在这一问题上的立场已明显趋于务实。

在这一背景下，哈萨克斯坦占据着特殊位置。

—数据显示，哈萨克斯坦40%以上的地表水资源来自跨界河流。因此，对我国而言，水外交不仅关乎生态安全，更是国家安全体系的重要组成部分，-马特詹尼说。

对于哈萨克斯坦来说，额尔齐斯河、伊犁河、锡尔河、乌拉尔河、楚河和塔拉斯河都具有重要战略意义。其中，围绕伊犁河和额尔齐斯河开展的对华合作，直接关系到巴尔喀什湖生态系统保护以及哈萨克斯坦东部地区的供水安全。

与此同时，中亚地区也积累了不少成功的水资源合作案例。其中最具代表性的，便是哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦在楚河和塔拉斯河流域建立的合作机制。

—两国已经建立起较为成熟的水工设施联合运行和水资源公平分配机制，这一模式被许多国际专家视为区域合作治理的成功范例，-马特詹尼指出。

此外，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦在跨界水资源管理领域的合作也在不断深化，显示出双方正逐步从传统竞争关系转向更加务实的伙伴关系。

对于整个中亚而言，咸海的未来同样备受关注。近年来，在哈萨克斯坦与国际伙伴共同努力下，北咸海生态恢复工作取得了积极成果。

—这一案例表明，只要各国能够展现足够的理解、信任和共同责任感，即便最复杂的问题也能够找到解决路径，-他说。

谈及未来发展趋势，马特詹尼表示，在气候变化持续加剧、天山和帕米尔高原冰川不断减少的背景下，水外交正逐渐成为中亚国家外交政策的重要方向之一。