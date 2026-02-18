哈调整境外电商平台购物监管规则 新增“电子贸易商品”类别

根据新规，此类商品将不再被称为"个人用途商品"，而是被归类为独立的类别——"电子贸易商品"。

所有此类商品均须依法进行强制性海关申报。申报时需提交一种新型单据，即"电子贸易商品申报单"。

值得注意的是，消费者无需亲自填写并提交申报单，整个报关流程将由"电子贸易运营商"代为执行。这意味着对个人买家而言，收货流程基本保持不变：既可以前往自提点取货，也可以选择送货上门。

此次政策调整主要影响购买金额超过免税额度的消费者。根据现行规定，若包裹价值超过200欧元（目前约合12万坚戈）或重量超过31公斤，则需针对超出部分按15%的统一税率缴纳关税，且每公斤税额不低于2欧元。

相关法律修正案生效后，关税计算方式将发生变化：对于超过免税限额的商品，关税税率将调整为商品总价的5%，且不低于每公斤1欧元的标准。关税缴纳将遵循"从高原则"，即在按价值计算和按重量计算的金额中取最高值。此外，还需缴纳16%的增值税。

国家收入委员会强调，免税价值额度将维持在200欧元不变，但重量上限将被取消。因此，只要包裹的总价值不超过200欧元，个人消费者仍无需支付任何额外费用。

上述所有海关作业均由"电子贸易运营商"完成。作为该服务市场的专业参与者，运营商将承担商品的运输、储存、申报及交付的全链条责任。

此外，海关立法中将新增专门章节以规范电子贸易运营商的行为，明确进入该行业名录的准入条件、各方的权利与义务、应承担的法律责任，以及暂停营业或从名录中除名的相关程序。

【编译：阿遥】