瑙鲁兹姆保护区红外相机捕捉野猪母子自然生活瞬间

这也是保护区利用红外相机对野生动物自然生活状态开展科学监测过程中记录下的一个生动瞬间。

野猪是哈萨克斯坦自然生态系统中的重要成员，在维持生态平衡方面发挥着独特作用。它们嗅觉十分灵敏，主要依靠嗅觉寻找食物，食性也较为广泛，植物根茎、种子、果实以及小型昆虫等都在其食谱之中。野猪通常在夜间更加活跃，因此仅凭人工观察很难完整掌握其活动规律。

有趣的是，野猪虽然看起来笨重，实际上行动十分敏捷，而且具有很强的环境适应能力。它们通常会带着幼崽一起活动，母猪对幼崽保护意识很强。野猪在觅食过程中不断拱土、翻动枯枝落叶，既能寻找藏在土壤和落叶中的食物，也会改变土壤表层结构，从而参与到森林和草原生态系统的自然循环之中。红外相机的应用，则让研究人员能够在不惊扰动物的情况下，持续记录野猪的活动轨迹、觅食行为以及种群动态。

对于自然保护区而言，红外相机捕捉到的并不只是一个个精彩画面，更是一份份珍贵的生态监测资料。镜头前这头带着幼崽出没的野猪，也为了解瑙鲁兹姆保护区野生动物的生存状态增添了一个鲜活的样本。

近期，东哈州塔尔巴哈台国家自然公园内的红外相机多次捕捉到野生盘羊的身影。