别克帖诺夫：外债应投向能带来回报的项目 收费公路10个月创收720亿坚戈

他表示，外部借款所投向的项目类型至关重要。按照总理及政府的共同立场，引入外债必须具有“吸引力”，也就是说，项目在投入运营后，应在商业上具备自我回报能力，并通过产生预算收入来偿还为其建设所吸引的贷款。

别克帖诺夫以公路建设为例指出，这也是国际上普遍采用的做法，在哈萨克斯坦，许多道路同样是通过外部借款建设的。目前，交通部正大力推进公路收费体系建设。

- “我们为什么要这样做？因为我们投入大量资金修建的道路，必须带来实实在在的回报，并有助于偿还所吸引的贷款。” - 总理表示。

他同时公布了收费公路的最新收益数据：去年，全国收费公路共为预算带来480亿坚戈收入，其中约100亿坚戈来自利用我国基础设施、通过哈萨克斯坦过境的外国车辆。今年前10个月，收费公路收入已达720亿坚戈，其中来自外国车辆的收入约为170亿坚戈。别克帖诺夫强调，这项工作今后将继续推进。

总理指出，一些评论人士和专家在讨论外债问题时，只关注“借了多少钱、花了多少钱”，却忽视了通过外债建设的具体项目对国民经济的实际拉动效应。

在他看来，高等级高速公路建成后，所在地区的经济活力会发生根本性变化。

- “很少有人去考虑，在这样一条路沿线，会出现大约50个加油站、上百家沿路餐馆。这些都是经济活动，是就业岗位，是税收，也是经济增长。如果不向这样的基础设施项目投入资金，就不会有这样的发展。” - 别克帖诺夫说。

他强调，只要审慎选择项目，并合理利用资金，“用得其所”的外部借款将为经济发展带来新的有效动力。政府将继续严格把关，认真评估外债将投向哪些项目以及资金的具体使用方向，确保每一笔借款都服务于国家长期发展目标。

【编译：达娜】