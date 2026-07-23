古特雷斯：外交仍有能力终止冲突 安理会应加强和平解决争端机制

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）据联合国新闻处消息，联合国秘书长 古特雷斯 周四在 安理会 关于和平解决争端的公开辩论会上表示，外交或许未能成功防止冲突的发生，但它仍然拥有制止这些冲突的力量。在全球冲突数量、复杂性和持续时间不断增加的背景下，国际社会必须充分运用《联合国宪章》规定的和平解决争端工具，加强外交、调解和斡旋努力。他并提出加强集体和平解决争端机制的六项重点建议。

冲突升级 国际法遭到漠视

安理会于2026年7月22日通过第2788号决议，旨在加强和平解决争端机制。决议重申《联合国宪章》第六章规定的和平解决国际争端原则，敦促所有会员国充分、有效利用谈判、调查、调解、斡旋、仲裁、司法解决以及区域机构或其他和平手段，防止争端升级为冲突。决议强调安全理事会在预防冲突和推动政治解决方面的作用，鼓励秘书长继续发挥斡旋和预防性外交职能，加强与区域组织合作，并重申妇女、青年和民间社会参与和平进程的重要性。

古特雷斯表示，安理会第2788号决议敦促所有会员国充分、有效利用《联合国宪章》规定的和平解决争端工具，这些工具正是为分歧严重、暴力爆发、解决方案难寻的时刻而设。

古特雷斯指出，当前全球冲突在数量、复杂性、持续时间和范围上不断增加，对国际法的漠视达到令人震惊的程度，有罪不罚现象蔓延，侵权行为得不到应有回应，信任不断瓦解，通过谈判达成和维持解决方案也变得更加困难。

他说，当各方将军事解决方案置于谈判之上时，平民将付出最沉重的代价。

呼吁中东停止战斗

古特雷斯表示，中东局势正不断升级，一场危机引发另一场危机，一次升级触发下一次升级，政治目标正日益被对抗本身所掩盖。

他说，袭击民用基础设施不可接受，这场冲突没有军事解决方案，地区各地的战斗必须停止，霍尔木兹海峡和曼德海峡及其周边海域的国际航行权和航行自由必须得到全面恢复。

他强调，外交是唯一的前进道路，并表示这是他与各国领导人持续沟通时始终传递的信息。

古特雷斯同时赞赏巴基斯坦及地区国家为缓和紧张局势、创造对话空间开展的调解努力，并表示这些努力必须得到支持和加强。

对加沙和其他冲突地区表示关切

古特雷斯表示，在加沙，尽管所谓的停火仍在持续，平民每天仍在付出沉重代价。随着以色列加强对加沙的控制，人们在家中、社区以及日常活动中继续丧生，人道主义行动也受到严重阻碍。

他说，当天发布的粮食安全阶段综合分类分析报告显示，尽管人道主义援助发挥了挽救生命的作用，但未来数月面临严重粮食不安全的人数预计将升至140万人，约占总人口的70%，这是援助准入受限和持续暴力造成的结果。

古特雷斯还表示，在被占领的约旦河西岸，暴力、定居点扩张、以色列的大规模军事行动和大规模人口流离失所持续发生。

此外，乌克兰、萨赫勒地区、苏丹及其他多个地区的冲突也持续造成巨大苦难，破坏生计，迫使民众流离失所，并引发严重人道主义后果。

提出六项加强和平解决争端机制建议

古特雷斯表示，为落实安理会第2788号决议，应加强和平解决争端的集体机制，并提出六项重点建议。

首先，应加强联合国秘书处在斡旋和调解方面的支持，充分发挥总部和外地政治及技术能力，强化预防性外交和早期接触，为会员国提供行动方案和达成共识的途径。他表示，联合国维和行动、特别政治任务和维持和平行动都发挥着重要作用。

第二，应充分发挥区域办事处和特使网络作用，并在适当情况下加以扩展。古特雷斯指出，当今冲突越来越具有区域性，预防性外交和缔造和平工作也必须具有区域视角。区域办事处和特使能够促进区域合作，为政治解决创造空间，并加强与区域组织的伙伴关系。

第三，安理会应及早、果断采取行动，在争端初期运用《联合国宪章》第六章规定的工具缓解紧张局势，支持秘书长及其特使开展斡旋，并通过停火、军控安排、缓和机制和建立信任措施，为政治解决创造条件。

第四，安理会应更加定期开展实况调查。古特雷斯表示，不同成员对局势事实认知存在分歧，往往影响安理会团结。他建议除授权调查团外，恢复安理会访问冲突和争端地区的做法，以形成共同、客观的事实基础，秘书处愿随时提供支持。

第五，应坚持包容性原则，确保妇女在各级决策中充分、平等、有意义地参与，同时推动青年参与冲突预防和争端解决机制，并发挥公民社会在建立信任和促进团结方面的作用。

第六，他呼吁所有会员国为和平解决争端作出贡献。他表示，每一次外交努力、每一次对话尝试都不会白费，联合国将继续向各会员国提供技术、行动和专业支持。

呼吁安理会成员以身作则

古特雷斯强调，《联合国宪章》仍然是人类实现和平的最大希望，但其力量取决于肩负维护宪章责任者的承诺。

他说，安理会成员必须以身作则，地缘政治分歧绝不能成为不作为或推卸责任的借口。

古特雷斯敦促安理会所有成员发扬妥协精神，保持对话渠道畅通，竭尽全力通过和平方式解决争端，因为这正是联合国的立会原则之一。