总统阐述外交与经济战略：坚定维护国家利益 加入《亚伯拉罕协议》助力中东持久和平

总统指出，哈萨克斯坦对区域与全球经济一体化持明确支持态度，但一体化必须公平、公正地体现国家利益。今年哈萨克斯坦担任欧亚经济联盟主席国，优先方向包括大力推广人工智能以提升一体化效率、持续消除贸易壁垒、反对不合理保护主义。托卡耶夫特别批评某些成员国补贴产品对哈萨克斯坦农产品加工业造成不公平冲击，导致本土企业被迫减产。

他强调：“这直接关乎国家粮食安全。政府必须更加积极主动地捍卫国家利益，通过智慧、论证充分的方式寻求各方利益平衡。只有这样，我们的经济才能在国际市场上获得更强竞争力。”

在全球安全形势方面，总统对当前国际法受到侵蚀、信任危机加剧以及军费开支创纪录增长（已达约3万亿美元，到2035年可能翻番）表示深切忧虑。他强调，在日益军事化的背景下，外交政策的作用愈发关键，必须保持最大限度平衡，坚定捍卫和推进国家战略利益。

“外交决策失误代价极高，可能对国家长远利益造成不可逆转损害。我们深知这一点：在经济领域，一项政策可被替代，但在国际条约上签字，通常不可撤销。‘笔下写就，斧不能毁’。”

托卡耶夫重申，外交是实现妥协、共识的首要工具，而非通向冲突与争吵的道路。

“任何冲突都可克服，前提是有真诚意愿与专业素养。”

他特别提到，哈萨克斯坦已决定加入《亚伯拉罕协议》。

“这一协议本身就是外交创新，源于特朗普总统对历史语境与现实政治的深刻理解。我坚信这一决定正确，它将有助于推动中东地区持久和平。”

总统解释道，《亚伯拉罕协议》的深层意义在于其命名：亚伯拉罕（即易卜拉欣）是犹太教、基督教与伊斯兰教共同尊崇的先知。这一协议体现了超越分歧、寻求共同价值的努力。

“哈萨克斯坦必须依靠能够团结全人类的普世价值。我们希望各民族、各宗教之间实现和睦。因此，加入这一协议具有特殊意义，将为国家国际声誉注入积极动力。”

根据此前报道，第五届国家库鲁尔泰会议20日在克孜勒奥尔达举行，大会由托卡耶夫总统亲自主持，聚焦政治现代化、宪法改革、议会结构调整、外交战略与国家安全等重大议题。

【编译：木合塔尔·木拉提】