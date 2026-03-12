哈外交官与土耳其媒体代表探讨信息合作与政治改革

会谈期间，阿曼库勒向土方媒体详细介绍了哈萨克斯坦新宪法草案的核心条款，并阐述了当前国内宪法改革的重大意义。

阿曼库勒特别指出，此次宪法改革旨在推动国家治理体系现代化，强化权力分支之间的制衡与监督机制。同时，新宪法还将进一步巩固公民权利与自由的保障机制，并为民众更加深入地参与国家政治生活开辟更为广阔的渠道。

阿曼库勒强调，这些变革将为哈萨克斯坦构建“公正的哈萨克斯坦”原则，并为进一步发展民主制度奠定坚实基础。

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据悉，土耳其媒体对哈萨克斯坦政治改革进程表现出浓厚兴趣，并高度评价相关改革对国家稳定发展以及加强区域合作的重要意义。

会见结束时，双方表达了进一步扩大哈土信息合作的意愿，并一致同意加强协作，向土耳其受众更加广泛地传递有关哈萨克斯坦改革进程及社会政治变革的讯息。

【编译：阿遥】