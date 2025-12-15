哈萨克斯坦教育外交与软实力：从受益者到施惠者

21世纪，国家越来越在教育、媒体、文化产品、人道援助和科研交流等领域发挥各自比较优势的软实力。美国、欧盟和中国正是凭借强大的经济与制度生态，维持大规模文化教育输出，成为全球最突出的软实力行为体。

它们的竞争往往表现为争夺提供奖学金、发展援助、科研机会、文化项目的机会——这为受助方创造了净收益。富布赖特计划、伊拉斯谟·蒙杜斯计划和中国政府奖学金等旗舰项目双重作用：资助外国公民高质量教育，同时培养长期亲近感并塑造世界观。

哈萨克斯坦：昔日受益者

几十年来，哈萨克斯坦学生出国交流、参与国外资助学术项目、接受外部媒体影响。然而，这一趋势正在逆转。哈萨克斯坦正展现可输出的价值——鲜明国家认同、日益增长的文化资本，以及具有全球相关性的新兴教育生态。这些发展表明，哈萨克斯坦正开始塑造而非单纯吸收全球文化与知识格局。

哈萨克斯坦在国际媒体与娱乐领域的扩张尤为显著。迪玛希·库达伊别尔艮等艺人及Ninety One乐队拥有全球粉丝群，无意中成为文化大使，提升国家可见度并塑造海外认知。他们通过个性化方式强化哈萨克斯坦认同，激发外国观众情感共鸣与好奇心。

不过，尽管娱乐贡献显著，哈萨克斯坦最有前景的软实力工具仍是教育外交。

Photo credit: Solton Zheksenbekov/ Kazinform

教育外交：哈萨克斯坦独特软实力工具

教育外交自独立以来就融入哈萨克斯坦国家战略。“博拉沙克”奖学金是奠基性范例。通过资助最优秀学生赴全球顶尖大学深造，哈萨克斯坦不仅培养高技能人才，还将公民嵌入国际影响力网络，产生长期软实力回报。

出国留学本质上是软实力机制，因为：

学生成为文化大使，在国际课堂中为从未接触过哈萨克斯坦的同学与教授“人性化”国家形象；

双向规范传播：哈萨克斯坦学生学习全球治理、科研与职业标准，同时分享本土视角、纠正误解；

国际同学形成持久亲近感：留学期间建立的友谊、网络与合作将影响数十年；

许多“博拉沙克”毕业生登上影响力职位，其可信度、全球网络与国际视野更有效代表国家利益，而其外国同学——未来外交官、学者、企业家——对哈萨克斯坦保有正面联想。

这些动态说明，“博拉沙克”不仅是人力资本项目，更是哈萨克斯坦最早、最持久的软实力投资。其累积效应最明显体现在前受助者及其同学开始登上全球决策岗位之际——这一过程已然展开。

软实力回报实例包括：

外国研究者因与哈萨克斯坦同学私人关系而与哈机构合作；

国际组织咨询在顶尖大学受训的哈萨克斯坦专家；

哈萨克斯坦国民个人关系网络提升国家在学术、外交与职业生态中的可见度。

换言之，哈萨克斯坦形象随其学生足迹遍布全球。

Photo credit: Freepik

高等教育国际化：哈萨克斯坦成为教育中心

哈萨克斯坦教育外交的新维度是将世界带到哈萨克斯坦。近年来，在科学与高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克积极推动下，政府大力推广哈萨克斯坦作为区域教育中心理念。这一战略通过两大互补机制运作：

1. 外国大学分校建设

当前哈萨克斯坦境内约30所外国大学分校，比五年前大幅增加。其中包括卡迪夫大学、索邦-哈萨克斯坦、亚利桑那大学、赫瑞瓦特大学、洛林大学、柏林工业大学、香港城市大学、贝尔法斯特女王大学、首尔科技大学、莫斯科国际关系学院阿斯塔纳分校、德蒙福特大学、北京语言大学等。

外国分校作为软实力渠道的作用：

信誉转移： 其存在表明对哈萨克斯坦制度环境的信任，提升国家作为稳定、学术严谨、全球联通国家的声誉；

其存在表明对哈萨克斯坦制度环境的信任，提升国家作为稳定、学术严谨、全球联通国家的声誉； 网络创建： 教师交流、联合学位、科研合作将哈萨克斯坦嵌入全球学术与职业网络；

教师交流、联合学位、科研合作将哈萨克斯坦嵌入全球学术与职业网络； 影响力互惠： 哈萨克斯坦受益于外国专长，而外国大学声誉也部分取决于在哈成功，形成相互依赖；

哈萨克斯坦受益于外国专长，而外国大学声誉也部分取决于在哈成功，形成相互依赖； 可见度：国际师生通过出版、会议、职业圈与社交网络放大哈萨克斯坦叙事。

2. 吸引国际学生

当前哈萨克斯坦接待超过3.5万名国际学生，主要来自印度、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、中国、俄罗斯、土耳其、德国和美国。政府目标到2029年增至15万名，这将重新定义哈萨克斯坦在欧亚的教育足迹。

外国学生是软实力资产，因为：

他们在哈建立文化与职业联系，形成长期正面认知；

部分留哈工作，贡献本地经济、劳动力多样化与国际化；

回国者成为非正式大使，往往在医疗、工程、公共政策或商业领域占据影响力职位；

他们的存在推动本地大学全球化，提升标准、激发竞争、增加可见度。

这一趋势恰逢其时：俄罗斯作为后苏联空间传统教育中心已降低接待外国学生优先级，留下区域真空，哈萨克斯坦正处于填补这一空白的最佳位置。

Photo credit: Pixabay

从受益者到软实力施惠者

哈萨克斯坦正处于独特转折点。经过数十年吸收外部软实力影响，如今正基于教育、文化及国家全球认同演变，输出自身软实力。政府尤其是努尔别克部长的深思熟虑努力，为将教育外交作为战略软实力工具奠定了基础。

拥有约30所外国大学分校、超过3.5万名国际学生，并明确向区域学术中心迈进，哈萨克斯坦正从被动接受者转变为主动提供者。教育外交本质上是投资——回报不在于即时地缘政治收益，而在于影响力、可信度、网络与好感的缓慢、稳步积累。

【编译：木合塔尔·木拉提】