增值税新规：海外数字平台须在哈国完成“有条件登记”

国家收入委员会增值税管理处处长耶德勒·埃兹姆沙伊赫表示，“有条件登记”由税务机关负责实施，并将建立一份需缴纳增值税的海外公司名录。

他指出，引入这一制度旨在规范通过互联网在哈萨克斯坦市场开展业务的外国供应商的税收管理程序。

—外国公司需在收到来自哈萨克斯坦买家的首笔付款之日起一个月内，向税务机关提交包含必要信息的确认函以完成登记。如果登记信息发生变更，企业应在10个工作日内通知税务机关。-埃兹姆沙伊赫解释道。

外国公司被认定为增值税纳税人的日期，将以其收到首笔买家付款的时间为准。

—目前，苹果、OpenAI等主要国际互联网平台已完成登记，并按照16%的税率缴纳税款。它们在新的一年无需重新登记。根据新《税法典》，不会对其提出额外要求。-他补充说。

埃兹姆沙伊赫强调，若外国公司未能按时缴纳税款，将被征收滞纳金；若在收到哈方通知后仍未履行纳税义务或拒绝登记，其网络资源将被限制或屏蔽访问。

【编译：阿遥】