哈萨克斯坦拳王击败对手 再次卫冕WBO拳王金腰带

哈通社/阿斯塔纳/5月14日 —— 哈萨克斯坦中量级WBO世界拳王贾尼别克·阿里木汗吾勒（13-0-0，8KO）当地时间13日再次登台卫冕金腰带。

在美国加利福尼亚州斯托克顿市举行的拳王争霸赛中，阿里木汗吾勒接受WBO中量级排名第6位的加拿大拳手斯蒂芬·巴特勒（32-3-1，26KO）的法定挑战。

比赛中，哈萨克斯坦拳王第二回合两次击倒对手，最终裁判宣布终止比赛。

赢得比赛，阿里木汗吾勒的职业战绩提升为14战全胜，9次KO对手获胜。此外，这也是他的第二次卫冕战。

据悉，贾尼别克·阿里木汗吾勒是美国顶级 (Top Rank)拳击推广公司旗下的拳手。去年11月，他在美国拉斯维加斯同英国挑战者丹泽尔·本特利（17-1-1，14KO）打满12回合，以点数击败对手，首次成功卫冕金腰带。

2022年5月21日，贾尼别克在美国亚利桑那州仅仅耗时2个回合轻松KO了英国拳手丹尼·迪格南，成为中量级WBO临时拳王。

8月27日，因美国拳王德米特里奥斯•巴拉德拒绝同阿里木汗吾勒对决卫冕金腰带，WBO决定将哈萨克斯坦拳手转为“正式拳王”。

【编译：小穆】