WBO宣布贾尼别克禁赛一年 头衔暂予保留

与此同时，WBO决定保留其现有的冠军头衔。

在禁赛期间，这位哈萨克斯坦拳击手不得参加任何职业比赛或表演赛。为维持中量级赛场的竞争秩序并保障排名选手的权益，WBO已授权举行一场“临时冠军”争夺战。届时，排名第一的丹泽尔·本特利将对阵排名第二的安迪·萨维德拉。

WBO同时确认，禁赛期满后，贾尼别克·阿里木汗吾勒须与当时的临时冠军进行统一站。根据相关规定，如未履行该义务，可能面临进一步处罚。在本裁决生效前，不得为其安排任何过渡性比赛。

WBO主席古斯塔沃·奥利维里表示，冠军委员会已一致通过上述决定。禁赛期自2025年12月2日起计算。包含完整裁决内容及具体要求的正式文件将于稍后公布。

此前报道显示，2025年12月初，在贾尼别克原定与WBA冠军埃里斯兰迪·拉拉进行三条金腰带统一战前夕，其药检样本中被检出含有反兴奋剂条例所禁用的物质米屈肼。

【编译：阿遥】