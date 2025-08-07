哈萨克斯坦为2025-2026学年提供逾7.7万个国家教育奖学金名额

此外，根据《哈萨克斯坦教育法》，此次奖学金发放还考虑了部分特定人群的配额需求，包括孤儿、残疾儿童、来自多子女或单亲家庭的学生，以及有残疾子女的家庭所抚养的学生。这些类别的申请者既可在专属配额内参加竞争，也可参与整体奖学金竞争。

教育部指出，每年国家教育订单的制定均依据劳动和社会保障部提供的各行业人力需求分析而定。今年是哈国第二次实行“差异化名额”制度。继2024年首次推出300个差异化奖学金名额后，2025年将继续沿用该政策，其中150个面向师范专业，另150个用于自然科学方向。该奖学金将通过单独评审产生，无需额外提交材料，因所有申请信息均已记录在国家考试中心数据库中，获奖名单将于9月底公布。

国家教育奖学金的发放依据全国统一高考成绩，考生可在申请中填报最多4所高校及4个专业方向。

据悉，共和国家奖学金遴选委员会已于8月5日完成评审工作，录取结果将在相关平台公布。各高校的最终录取工作将于8月25日前完成。

【编译：达娜】