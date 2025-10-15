哈萨克斯坦为25.8万失业者发放950亿坚戈补贴

根据法律，失业人员可享受1至6个月的社会补贴，金额相当于其此前月收入的45%。为申请补贴，失业者需完成以下步骤：

1. 登录eGov.kz门户网站进行身份验证；

2. 在“就业与劳动”板块选择“登记求职者”服务；

3. 提交在线申请，填写所有必填项，使用电子签名（ЭЦҚ）确认并发送。

申请提交后，当地就业机构将在一天内提供空缺职位信息。若未找到合适工作，3个工作日内将远程授予失业状态。

获得失业登记后，劳动和社会保障部的系统会通过短信通知申请人确认服务授权。申请人回复确认后，补贴将自动发放。

劳动和社会保障部强调：“国家社会保险基金提供的失业补贴与离职原因无关，旨在为求职期间的失业者提供支持。”

此外，哈萨克斯坦将加强对失业人员的跟踪管理。劳动和社会保障部将对连续三个月未就业的公民进行登记，以进一步优化就业支持政策。

这一举措体现了哈萨克斯坦在保障民生、促进就业方面的持续努力，为失业者提供了坚实的经济支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】