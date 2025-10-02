中文
    托卡耶夫总统为AI SANA Generative Nation大赛获奖者颁奖

    哈萨克国际通讯社讯）AI SANA Generative Nation大赛颁奖仪式10月2日在首都阿斯塔纳举行，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为获奖者颁奖。

    活动在数字桥（Digital Bridge）2025国际科技论坛框架内举行，获奖者和优胜者在现场接受表彰。

    本次比赛共设立四个主要奖项类别，分别为：中学项目、大学生倡议、初创企业，以及科研开发。

    值得一提的是，本届数字桥论坛以 “Generative Nation” 为主题，吸引了全球科技界的高度关注。论坛将持续至10月4日，涵盖人工智能、区块链、教育科技等多个领域，期间将举办创业大赛、技术展和颁奖典礼，吸引了数百家初创企业和众多国际投资者参与。

    论坛云集了众多国际科技领军人物，包括Telegram创始人兼首席执行官帕维尔·杜罗夫、Sinovation Ventures及01.AI首席执行官李开复、斯坦福大学研究员兼谷歌研究总监彼得·诺维格、G42 International首席执行官曼苏尔·易卜拉欣·阿尔-曼苏里、斯坦福大学教授伊利亚·斯特布拉耶夫，以及来自全球高科技领域的其他知名代表。

    正在哈萨克斯坦进行正式访问的匈牙利总统塔马什·舒约克也出席了论坛。

    【编译：达娜】

    总统 首都 人工智能
