哈萨克斯坦愿为阿富汗培训警犬训导员并提供工作犬

哈卡尼对哈萨克斯坦以及国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫长期以来给予阿富汗人民的支持表示感谢。他指出，在维护地区稳定与安全的过程中，相互信任、彼此尊重以及务实合作具有重要意义。

朱曼哈林表示，阿富汗是哈萨克斯坦在中亚和南亚地区的重要伙伴。目前，两国有关部门正就深化打击毒品走私、反极端主义等跨国犯罪领域的合作进行磋商。哈方愿签署相关合作备忘录，建立双方执法部门之间的直接沟通机制。他强调，安全稳定是扩大经贸往来、吸引投资以及推进联合项目的重要前提。

双方还重点就警犬技术领域的人才培养与经验交流进行了讨论。朱曼哈林表示，此前阿方曾提出加强两国禁毒部门经验交流的倡议，哈萨克斯坦内务部对此给予积极回应，已准备依托位于阿拉木图的内务部警犬训练中心，为阿方培训警犬训导员。

他介绍说，哈方计划于今年为阿富汗培训5名专业人员，并拟于明年向阿方提供5只经过专业训练的工作犬，以进一步加强双方在禁毒和执法领域的合作。

会谈期间，双方还讨论了哈萨克斯坦专家参与阿富汗马扎里沙里夫一家氮肥厂现代化改造项目的相关事宜。该企业隶属于阿富汗内政部。此前，哈萨克斯坦工程技术人员已赴现场进行了初步考察。

下一阶段，双方将对工厂开展全面技术评估，明确设备升级需求，并对项目实施成本进行测算。哈方表示，哈萨克斯坦企业在工业技术改造、工程设计、设备供应与安装调试以及后续维修维护等方面拥有成熟经验和专业能力。

围绕项目推进，双方还就融资方案、履约保障、物流运输安排以及技术人员进入生产现场等具体问题交换了意见。

会谈结束时，双方重申愿继续深化双边合作，并一致认为，可靠的安全保障、畅通的物流体系以及执法部门间高效顺畅的协作机制，是推动长期经济和投资项目顺利实施的重要基础。