哈萨克斯坦设计师为詹妮弗·洛佩兹团队打造演出服装

据哈萨克斯坦设计师兹亚达·别克巴索娃在Jibek Joly电视台《Бүгін LIVE》节目介绍，主办方主动邀请他们参与詹妮弗·洛佩兹团队的服装准备工作。

- 对于我们来说，这是极大的荣誉，因此我们毫不犹豫地接受了这项任务， - 她表示。

在展现出专业素养后，詹妮弗·洛佩兹的团队更进一步将主角本人的舞台服装修复工作也交由哈方团队完成。

- 我们为舞者、现场乐队和伴唱人员分别准备了5到6套服装。当团队看到我们的专业水准后，甚至将詹妮弗·洛佩兹本人演出服上的装饰细节修复任务也托付给我们。我们的工艺师阿斯哈尔亲自负责重新缝制并恢复了这些装饰元素， - 设计师们在节目中说道。

他们指出，为国际级艺人工作责任重大、要求严格。服装设计师阿尔特奈·拉基舍娃表示：

- 一般国内明星最多只有十套左右的舞台造型，而詹妮弗·洛佩兹甚至连袜子上都绣有自己的名字。每一套服装的摆放位置都有明确规定。我们按照要求将衣物分区整理，并由对方的首席服装师逐一检查和确认。

詹妮弗·洛佩兹的团队对哈萨克斯坦设计师的专业表现表示高度认可。

- 我们团队成员都能流利使用英语，因此很容易与对方沟通。他们对我们的工作成果感到惊喜，并邀请我们前往后台观看演出。据他们所说，以往从未有其他外部工作人员获得类似机会。我们还被发放了专属通行手环。 - 设计师们分享道。

此外，詹妮弗·洛佩兹方面还向哈方设计团队提出，参与其演唱会巡演周边产品的设计。但由于时间过于紧迫，最终未能成行。

- 他们希望我们为巡演开发周边商品，但留给我们的时间太短。我们认为在如此紧张的时间内无法保证设计质量和独特性，因此遗憾地谢绝了。我们一直坚持的原则是——每一件产品都必须完美、高品质。 - 兹亚达·别克巴索娃强调。

值得一提的是，詹妮弗·洛佩兹8月1日晚在阿斯塔纳举行演出，8月10日她还将在阿拉木图再度登台，为观众带来精彩演出。

【编译：达娜】