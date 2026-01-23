哈萨克斯坦总统为出征意大利冬奥会运动员授旗

托卡耶夫总统在致辞中指出，即将汇聚全球顶尖选手的意大利冬奥会和冬残奥会，是具有特殊意义的国际体坛盛事。

—约40名哈萨克斯坦运动员将参加此次奥运盛会，角逐10个项目的比赛。其中，国家队成员过半为首次踏上奥运赛场。这场世界最高水平的竞争，对你们而言既是难得的机遇，也是严峻的考验。为了获得冬奥会参赛资格，我们的运动员跨越重重关隘，在各类国际赛事中表现出色，共斩获17枚金牌、31枚银牌和21枚铜牌。同时，我们也对将在冬残奥赛场上捍卫国家荣誉的运动员寄予厚望。残奥健儿所展现出的非凡热情与坚强意志，是全社会的榜样。截至目前，我们已获得10个冬残奥会参赛席位，这一数字未来仍有望继续增加，-托卡耶夫说。

Фото: Ақорда

国家元首强调，哈萨克斯坦运动员已为这场四年一度的体坛盛会做好充分准备，并指出，冬奥会和冬残奥会是真正强者之间的较量。

—当然，体育比赛的结果难以预料。但你们通过了层层严格选拔，正式成为哈萨克斯坦奥运代表团的一员，这本身就证明了你们的巨大潜力以及对胜利的渴望。自独立以来，我国运动员在冬奥赛场上屡创佳绩，多次登上领奖台。弗拉基米尔·斯米尔诺夫、柳德米拉·普罗卡舍娃、叶连娜·赫鲁斯塔列娃、丹尼斯·谭、尤利娅·加雷舍娃等奥运奖牌获得者的名字，已载入国家体育史册。每当我们的运动员在世界舞台上夺冠，国歌奏响、国旗升起，那都是无比自豪的时刻。我相信，未来还会有更多辉煌的胜利等待着我们。正如我近期在国家库鲁尔泰大会上所强调的，体育成就能够提升整个国家的地位，增强全民凝聚力，巩固哈萨克斯坦在当今世界的声望，-托卡耶夫说。

Фото: Ақорда

托卡耶夫进一步指出，哈萨克斯坦运动员在各项国际赛事中展现出的不屈意志，不仅提升了国家声誉，也树立了爱国主义的生动典范。

—每一位公民的成就，都是哈萨克斯坦的成就；每一位运动员的荣耀，也是全体哈萨克人民的尊严。夺取胜利需要远大志向和坚韧毅力。你们勤学苦练、不断精进，正因如此，才赢得了站上这一世界赛场的机会。成为奥运冠军是每一位运动员的梦想，而你们距离这个目标只有一步之遥。正如哈萨克谚语所说：“勇者的担当，是民族的托付。”我坚信，你们将以最佳竞技状态和好运加持，带着奖牌凯旋。全国人民都将为你们加油鼓劲，送上最美好的祝愿。祝愿大家一切顺利、旗开得胜！愿天蓝色的国旗永远高高飘扬，-托卡耶夫说。

Фото: Ақорда

仪式最后，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫亲手将哈萨克斯坦共和国国旗授予国家队成员丹尼斯·尼基沙、阿遥琳·阿姆雷诺娃，以及哈萨克斯坦残奥代表团成员叶尔波勒·哈米托夫。

【编译：阿遥】