哈萨克斯坦为突厥世界提出新愿景：数字化倡议与中亚走廊的吸引力

哈通社记者梳理了哈萨克斯坦在峰会上的倡议，并尝试展望这些提议将为突厥世界带来的变化。

突厥团结的新象征

此次峰会在阿塞拜疆举行，不仅是轮值安排，更具有深远的象征意义。阿塞拜疆与亚美尼亚因纳戈尔诺-卡拉巴赫问题长期对峙，近三十年的冲突在数月前终于通过和平方式得以解决。两国在美国签署了和平解决争端的联合声明，阿塞拜疆的主权和领土完整得以恢复，为地区开启了新的篇章。

因此，突厥国家领导人齐聚加巴拉，共同探讨区域安全，意义非凡。峰会主题定为“区域和平与安全”，彰显了突厥国家组织迈向新阶段的决心。组织不仅致力于文化与经济合作，还展现出在区域整体性中扮演关键角色的雄心。阿塞拜疆接任组织主席国，更为这一历史性时刻增添了象征意义。

Фото: Түркі мемлекеттері ұйымы

“OTS+”倡议：拓展合作新模式

峰会最重要的成果之一是提出了“突厥国家组织+”（OTS+）的合作模式。近年来，对加入突厥国家组织表现出兴趣的国家和组织日益增多。为此，需建立一种新的沟通机制，以平等姿态与各方展开对话。“OTS+”模式旨在提升组织在国际舞台上的声誉与影响力。

这一模式借鉴了中亚国家行之有效的“C5+”合作框架。通过统一平台提出建议并达成互利共赢的解决方案，“C5+”已被全球视为外交合作的典范。突厥国家组织希望通过“OTS+”进一步扩大其外交影响力。

2040愿景：突厥投资基金的潜力

突厥国家在全球经济中的地位日益显著。组织内部贸易额从3%增长至7%，成员国总GDP超过2.1万亿美元，2024年商品贸易额达到1.1万亿美元。拥有1.75亿人口和450万平方公里土地的突厥地区，正逐步成为潜力巨大的市场。

Фото: Ақорда

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫强调，经济整合刻不容缓，并提出到2040年实现突厥世界发展愿景的具体目标。

他指出：“各成员国拥有独特优势和成就，我们应充分利用突厥投资基金的潜力，推动大型经贸项目。”

他建议在今年于突厥斯坦召开的成员国经济与贸易部长会议上，制定基金支持的具体项目清单，以促进经济多元化。

突厥投资基金的设立协议于2023年在安卡拉特别峰会上签署，创始成员包括阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和土耳其。然而，基金尚未正式资助任何项目。突厥国家组织秘书长库巴内奇别克·奥穆拉利耶夫表示，基金组建历时两年多，目前组织和法律程序已基本完成，总资本约为6亿美元。他相信，首批项目申请即将启动，基金将为联合项目提供重要支持。

Фото: Пресс-служба ОТГ

尽管6亿美元的资本在全球范围内属于中等规模（相比之下，卡塔尔主权基金达4000亿美元，科威特6000亿美元），但突厥投资基金聚焦于成员国共同利益，而非单一国家或企业的项目。哈萨克斯坦近期出资23亿坚戈购买基金股份，显示了对这一机制的坚定支持。

中亚走廊：区域贸易的生命线

突厥国家组织的目标是将内部贸易占比在短期内提升至10%。为此，银行和运输物流领域的改革正加速推进。在今年初布达佩斯非正式峰会上，与会国分析了经济现状，讨论了货币政策、支付系统、央行数字货币及金融科技合作等议题，中亚走廊（即跨里海国际运输路线）的开发也被重点提及。

在加巴拉峰会上，托卡耶夫总统重申了中亚走廊对成员国的重要性，呼吁各国共同努力，确保其潜力得到充分发挥。

他表示：“哈萨克斯坦境内有五条国际铁路走廊。近期，我们启动了‘多斯特克-莫因特’铁路复线的建设，这将显著提升跨哈萨克斯坦铁路走廊的运力，货运量可增加五倍。此外，两条重要铁路正在建设，这些项目将为区域物流多元化注入新动力。”

阿塞拜疆的赞格祖尔走廊也备受关注。该走廊涵盖铁路、油气管道和光纤通信网络，与亚美尼亚和平协议签署后，其对突厥国家组织的战略价值进一步凸显。若能将中亚走廊与赞格祖尔走廊有效衔接，组织内部贸易有望达到前所未有的水平。

此外，阿塞拜疆在南天然气走廊、巴库-第比利斯-卡尔斯铁路等项目中的角色，为缩短贸易路线、开辟替代通道提供了可能。在当前地缘政治紧张和对邻国制裁的背景下，通过里海、阿塞拜疆和土耳其连接欧洲的替代路线尤为重要。这不仅关乎哈萨克斯坦的能源安全，也是成员国的共同利益。

Фото: DALL-E

根据哈萨克斯坦交通部数据，过去五年，中亚走廊货运量增长六倍，从2020年的80万吨增至2024年的450万吨，仅2024年增幅就达62%。目前，该路线的年运力达600万吨，计划到2027年提升至1000万吨，若持续投资，到2030年可达1100万吨。

哈萨克斯坦总统府国家战略研究所全球经济与可持续发展部主任叶尔兰·扎克波夫表示：

“中亚走廊不仅是运输通道，更能产生乘数效应。它为工业增长、非原材料产业发展及全球经济参与提供了平台。通过投资多式联运枢纽、物流中心、港口基础设施和数字化服务，将增强与国际运输网络的融合。”

数字化转型：新安全与创新中心

托卡耶夫总统在峰会上提出多项数字化倡议，包括设立网络安全委员会、数字创新中心和数字监测中心，并建议将下一届非正式峰会主题定为“人工智能与数字化发展”。他指出，突厥国家面临超越国界的新威胁，网络安全委员会将为区域稳定与和平作出贡献。

他提议在阿斯塔纳新成立的Alem.Ai人工智能中心基础上，创建突厥国家组织数字创新中心。该中心将支持初创企业、推动联合项目、促进人工智能领域经验交流及风险投资引入。此外，他还建议在2026年哈萨克斯坦主办的非正式峰会上，举办国际专家会议，探讨数字化与人工智能的机遇与挑战。

Фото: Ақорда

早在2022年撒马尔罕峰会，哈萨克斯坦就提出在阿斯塔纳国际技术园区基础上设立数字中心，并倡议创建突厥国家组织“数字图书馆”，以促进科学合作。

能源与水资源：面向未来的合作

峰会还讨论了能源短缺和水资源利用等共同问题。托卡耶夫总统提议在突厥国家组织框架内设立能源效率最佳实践委员会，重点关注可再生能源，特别是太阳能。他强调，哈萨克斯坦、阿塞拜疆和乌兹别克斯坦间的绿色能源走廊具有重要潜力，但传统能源如石油、天然气、铀和煤炭仍将是哈萨克斯坦能源战略的核心。

在水资源管理方面，与会国讨论了通过数字化监控优化灌溉系统、推广滴灌技术及提高水库效率的联合计划。相关成果取决于各成员国对倡议的落实程度。

展望：文化与创意经济的融合

峰会还提出在哈萨克斯坦举办创意经济论坛、长老理事会及突厥世界研究者俱乐部。这些倡议展现了哈萨克斯坦在促进突厥国家文化与经济融合方面的积极角色。

总之，哈萨克斯坦在加巴拉峰会上的多项倡议，体现了其对突厥国家组织未来发展的深远思考。从“OTS+”模式到中亚走廊的升级，再到数字化和能源领域的创新，哈萨克斯坦正以实际行动推动突厥世界的团结与繁荣。这些愿景的实现，将为区域合作注入新的活力。

【编译：木合塔尔·木拉提】