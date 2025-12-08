历史回望：谁为哈萨克斯坦夺得了首枚冬奥会金牌？

哈萨克斯坦在冬季奥运会历史上的首枚奖牌、亦是首枚金牌，于1994年由著名越野滑雪运动员弗拉基米尔·斯米尔诺夫夺得。这也是哈萨克斯坦作为独立国家首次参加冬奥会。

在挪威利勒哈默尔举行的那届冬奥会上，斯米尔诺夫发挥出色，在50公里项目中夺得金牌，并在15公里和10公里项目中各收获一枚银牌。

Фото: Wikipedia

作为越野滑雪界的传奇人物，斯米尔诺夫职业生涯共获得4次世界冠军、4枚奥运银牌和2枚铜牌，是哈萨克斯坦体育史上最具影响力的运动员之一。

1994年冬奥会上，哈萨克斯坦代表团最终获得1金2银，在奖牌榜中排名第12位。

四年后，斯米尔诺夫又参加了1998年在日本长野举行的冬奥会，并继续保持高水平状态，获得一枚铜牌。

值得一提的是，自1994年以来，哈萨克斯坦以独立国家身份已连续参加8届冬季奥运会。

预计今年冬奥会将有约3 500名运动员参赛，哈萨克斯坦将派出30余名运动员。鉴于资格赛仍在进行，最终参赛人数仍可能发生变化。

目前，哈萨克斯坦共有13个冬季奥运项目在积极发展，全国约有13.9万人参与冬季运动，共有1 838名教练员从事培训工作。

【编译：达娜】