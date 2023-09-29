总统：哈萨克斯坦并不“反俄”，制裁性对抗适得其反

哈通社记者： 一些俄罗斯媒体和政界人士对您在访问德国期间，在柏林举行的新闻发布会上的言辞提出了批评。他们表示，哈萨克斯坦正在远离俄罗斯，转而与西方建立密切关系。对于这样的指责，您怎么看？

托卡耶夫总统： 哈萨克斯坦并不“反俄”，两国有着世界上最长的边界，我们坚定保持与俄罗斯的全面合作。正如我在新闻发布会上所说，哈萨克斯坦和俄罗斯在贸易、人道主义关系等各领域有着悠久的合作传统。 至于制裁，我在近期的联大和其他会议上的演讲中都指出，从改善国际关系的角度来看，制裁性对抗绝对是适得其反的。

哈萨克斯坦境内没有受制裁限制的商品，哈萨克斯坦也不参与俄罗斯的平行进口。两国传统商品贸易额不断增长，去年哈萨克斯坦与俄罗斯的贸易额达到了250亿美元。

近期，“INNOPROM. 哈萨克斯坦”国际工业展在阿斯塔纳举行，由俄总理米哈伊尔·米舒斯京率领的俄罗斯代表团访问了哈萨克斯坦。同时，哈萨克斯坦也必须考虑到制裁限制，并正在就此问题与有关国际组织保持联系。

我想借此机会，呼吁外交官们找到俄罗斯和乌克兰双方都能接受的和平谈判基础，这至关重要，因为对于大多数人类来说，世界正接近灾难性和致命冲突的转折点。