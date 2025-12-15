斯玛迪亚尔沃夫被任命为总统办公厅内部政策部主任

消息称，根据国家元首的命令，阿依别克·塞热克拜吾勒·斯玛迪亚尔沃夫被任命为哈萨克斯坦共和国总统办公厅内部政策部主任。

阿依别克·斯玛迪亚尔沃夫拥有二级特命全权公使衔级，精通哈萨克语、俄语、英语和土耳其语。他于1983年7月7日出生在南哈州（现突厥斯坦州），2004年毕业于阿布莱汗哈萨克国际关系与世界语言大学。

他的职业生涯始于2005年，供职于哈萨克斯坦中国银行股份公司行政管理部门工作。

2006-2008年 任外交部领事服务司职员。

2008-2010年 任外交部欧洲司随员和三等秘书。

2010-2012年 任哈萨克斯坦驻匈牙利大使馆三等秘书。

2012-2013年 任总统府新闻局职员。

2013-2014年 任外交部对外政策分析与预测委员会一等秘书。

2014-2018年 任哈萨克斯坦驻越南大使馆二等秘书和一等秘书。

2018-2019年 任哈萨克斯坦外交部新闻处处长。

201-2023年 任外交部国际信息委员会副主席兼新闻秘书。

2023年6月 任外交部新闻司司长兼新闻发言人。

2025年3月4日 被任命为外交部国际信息委员会主席兼新闻发言人。

【编译：阿遥】