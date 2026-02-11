哈萨克斯坦为米兰冬奥会备战投入133亿坚戈 奖金标准同步公布

旅游和体育部消息称，上述资金用于支持包括冬季两项、冰球、越野滑雪、花样滑冰和自由式滑雪在内的13个冬季奥运项目。

从资金来源看，地方预算承担了主要支出，占总额的50%，约66.5亿坚戈；国家预算承担35%；其余15%来自预算外及赞助资金。

资金主要用于多个方向，包括采购运动服装和器材、支付运动员及教练员（含外籍专家）薪酬、医疗保障及运动康复支持，以及组织集训和参加国际资格赛等。

除上述重点项目外，速度滑冰、短道速滑、冰壶、高山滑雪、单板滑雪、北欧两项、跳台滑雪和滑雪登山等项目也获得支持。最终，哈萨克斯坦共有36名运动员在10个项目中获得冬奥会参赛资格。

奥运奖金标准公布

旅游和体育部表示，运动员仅因参加奥运会本身不获得奖金。根据现行法律，奖金仅向取得名次的运动员发放，且从第六名开始发放，教练员也可获得相应奖励。

具体奖金标准如下：

第一名：25万美元

第二名：15万美元

第三名：7.5万美元

第四名：3万美元

第五名：1万美元

第六名：5000美元

上述奖金标准同样适用于残奥会和聋奥会。

此外，在奥运会上创造世界纪录的运动员还可获得额外奖励：每项世界纪录奖励运动员5000美元，教练员3000美元。

与其他综合性赛事相比，奥运会奖金水平明显更高。例如，亚洲运动会冠军奖金为1万美元，仅为奥运冠军奖金的二十五分之一。

【编译：木合塔尔·木拉提】