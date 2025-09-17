总统为宗教领袖颁奖：表彰促进全球对话与和平的卓越贡献
（哈萨克国际通讯社讯）9月17日，在世界与传统宗教领袖第八次大会期间，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向一批与会者颁发了国家奖项、“阿斯塔纳国际宗教对话贡献奖”、大会荣誉勋章以及“善意大使”特别标志，以表彰他们在促进宗教对话与和平方面的卓越贡献。
国家奖项：
二级“友谊”勋章：
- 世界道教联合会主席（中国）李光富
- 印度Somaiya Vidyavihar大学校长萨米尔·尚蒂拉尔·索迈亚
“仁慈”勋章：
- 伊朗伊斯兰共和国伊斯兰文化与关系组织主席穆罕默德·迈赫迪·伊马尼普尔
阿斯塔纳国际宗教对话贡献奖：
- 联合国秘书长副秘书长、联合国文明联盟高级代表暨联合国反伊斯兰恐惧症特别代表米格尔·安赫尔·莫拉蒂诺斯
世界与传统宗教领袖大会荣誉勋章：
1. 埃及阿拉伯共和国大穆夫提纳齐尔·穆罕默德·阿亚德
2. 俄罗斯鞑靼斯坦共和国穆斯林宗教事务委员会主席卡米尔·萨米古林
3. 塔吉克斯坦乌里玛委员会主席赛义德穆卡拉姆·阿卜杜科迪尔佐达
4. 圣座宗教对话事务委员会主席乔治·雅各布·库瓦卡德
5. 明斯克及扎斯拉夫尔都主教、全白俄罗斯牧首外教长维尼亚明（维塔利·图佩科）
6. 以色列首席阿什肯纳兹拉比卡尔曼·贝尔
7. 以色列首席塞法迪拉比大卫·约瑟夫
8. 巴哈伊国际共同体秘书长大卫·鲁特斯坦
9. 世界佛教徒联谊会主席法洛普·泰亚里
10. 伊斯兰世界教育、科学与文化组织总干事萨利姆·穆罕默德·阿尔-马利克
11. 国际突厥文化组织秘书长苏尔坦·拉耶夫
12. 宗教与传统和平使者网络执行主任穆罕默德·埃尔萨努西
13. 欧亚犹太社区支持国家联盟执行副主席兼首席执行官马克·巴里·莱文
14. 联合国文明联盟主任尼哈尔·萨阿德
15. 以色列首席阿什肯纳兹拉比代表什洛莫·梅纳赫姆·库克
“善意大使”特别标志：
1. 巴基斯坦伊斯兰堡国际伊斯兰大学伊斯兰研究所主任穆罕默德·齐亚·乌尔-哈克
2. 阿联酋宽容与和平共存部主任阿芙拉·阿尔-萨布里
3. 马丁·路德福音路德宗联合会秘书长米夏埃尔·许布纳
4. 世界与传统宗教领袖大会目标与使命推进代表博拉特·萨尔森巴耶夫
大会背景：9月17日，世界与传统宗教领袖第八次大会在阿斯塔纳独立宫开幕，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席并致辞。他在全体会议上指出，全球挑战日益增多，国际局势复杂，呼吁通过建设性外交与对话应对危机，并强调宗教领袖作为人道主义理念的和平使者，致力于推动全球团结。大会吸引了来自约60个国家的100多个代表团，包括各大宗教精神领袖、国际组织代表、专家学者及社会活动家。大会主题为“宗教对话：迈向未来的协同”，通过分会场形式探讨了多项重要议题。9月18日，第二届青年宗教领袖论坛将在独立宫举行。
【编译：木合塔尔·木拉提】