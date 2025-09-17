总统为宗教领袖颁奖：表彰促进全球对话与和平的卓越贡献

国家奖项：

二级“友谊”勋章：

世界道教联合会主席（中国）李光富

印度Somaiya Vidyavihar大学校长萨米尔·尚蒂拉尔·索迈亚

“仁慈”勋章：

伊朗伊斯兰共和国伊斯兰文化与关系组织主席穆罕默德·迈赫迪·伊马尼普尔

Фото: Акорда

阿斯塔纳国际宗教对话贡献奖：

联合国秘书长副秘书长、联合国文明联盟高级代表暨联合国反伊斯兰恐惧症特别代表米格尔·安赫尔·莫拉蒂诺斯

Фото: Акорда

世界与传统宗教领袖大会荣誉勋章：

1. 埃及阿拉伯共和国大穆夫提纳齐尔·穆罕默德·阿亚德

2. 俄罗斯鞑靼斯坦共和国穆斯林宗教事务委员会主席卡米尔·萨米古林

3. 塔吉克斯坦乌里玛委员会主席赛义德穆卡拉姆·阿卜杜科迪尔佐达

4. 圣座宗教对话事务委员会主席乔治·雅各布·库瓦卡德

5. 明斯克及扎斯拉夫尔都主教、全白俄罗斯牧首外教长维尼亚明（维塔利·图佩科）

6. 以色列首席阿什肯纳兹拉比卡尔曼·贝尔

7. 以色列首席塞法迪拉比大卫·约瑟夫

8. 巴哈伊国际共同体秘书长大卫·鲁特斯坦

9. 世界佛教徒联谊会主席法洛普·泰亚里

10. 伊斯兰世界教育、科学与文化组织总干事萨利姆·穆罕默德·阿尔-马利克

11. 国际突厥文化组织秘书长苏尔坦·拉耶夫

12. 宗教与传统和平使者网络执行主任穆罕默德·埃尔萨努西

13. 欧亚犹太社区支持国家联盟执行副主席兼首席执行官马克·巴里·莱文

14. 联合国文明联盟主任尼哈尔·萨阿德

15. 以色列首席阿什肯纳兹拉比代表什洛莫·梅纳赫姆·库克

“善意大使”特别标志：

1. 巴基斯坦伊斯兰堡国际伊斯兰大学伊斯兰研究所主任穆罕默德·齐亚·乌尔-哈克

2. 阿联酋宽容与和平共存部主任阿芙拉·阿尔-萨布里

3. 马丁·路德福音路德宗联合会秘书长米夏埃尔·许布纳

4. 世界与传统宗教领袖大会目标与使命推进代表博拉特·萨尔森巴耶夫

大会背景：9月17日，世界与传统宗教领袖第八次大会在阿斯塔纳独立宫开幕，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席并致辞。他在全体会议上指出，全球挑战日益增多，国际局势复杂，呼吁通过建设性外交与对话应对危机，并强调宗教领袖作为人道主义理念的和平使者，致力于推动全球团结。大会吸引了来自约60个国家的100多个代表团，包括各大宗教精神领袖、国际组织代表、专家学者及社会活动家。大会主题为“宗教对话：迈向未来的协同”，通过分会场形式探讨了多项重要议题。9月18日，第二届青年宗教领袖论坛将在独立宫举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】