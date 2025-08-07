阿拉木图为J.Lo演唱会做好准备 中央体育场修缮升级迎盛典

据阿拉木图市政府消息，为迎接此次盛会，中央体育场正在进行全面整修：包括看台翻新、台阶修缮，以及对部分座椅的维修更换。

据悉，体育场内所有小型施工与维修任务预计将于8月9日全部完成。此前，场馆照明系统已全面升级，超过50盏灯具已完成更换。目前，舞台的技术设备和各项安全保障措施正接受逐项检查，室外厕所也已完成翻新，围栏修复工作结束，场馆周边区域已完成环境美化。

为保障现场安全，演唱会当天将部署2960名安保人员，其中包括2240名警察、600名军人、120名私人安保公司代表及300名志愿者。

在入场安检方面，体育场26个入口将全部安装金属探测器，现场配备52台手持扫描仪，以确保观众安全有序入场。

据介绍，体育场区域将划分为四个主要粉丝区，每个区域可容纳2000至3000人。这一安排有助于分流人群、维持秩序。场馆周边还将新增约100个环保厕所。

此外，演唱会现场将有救护车和消防车随时待命。同时，为方便观众出行，市政交通部门将安排50辆专线巴士提供接送服务。

值得一提的是，詹妮弗·洛佩兹于8月1日晚在位于哈萨克斯坦首都的阿斯塔纳竞技场举办演唱会，吸引了满场观众，现场气氛热烈。

【编译：阿遥】