哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    16:46, 08 八月份 2025 | GMT +5

    “为了儿童国家基金”项目已发放1651万美元 主要用于购房与教育

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦统一养老储蓄基金公布的数据，自2024年2月1日至2025年8月1日，共有126,468份申请在“为了儿童国家基金”项目框架下完成发放，总金额达1651万美元。

    Нацфонд детям
    Коллаж: Kazinform

    在所有申请中：

    • 78,862份申请（共计1056万美元）用于改善住房条件；

    • 47,606份申请（共计595万美元）用于支付教育费用。

    住房类资金用途：

    • 76,954份申请用于向住房储蓄账户充值，以便后续积蓄购房资金，总金额达1032万美元；

    • 619份申请用于缴纳购房按揭的首付款，金额为77,820美元；

    • 478份申请用于通过民事交易完成房产购买的尾款支付，金额为57,020美元。

    教育类资金用途：

    • 41,870份申请用于支付哈萨克斯坦本国教育机构的学费（可按学期、学年或一次性支付），总金额为529万美元；

    • 4,163份申请用于向教育储蓄账户注资，总金额为47.51万美元；

    • 1,284份申请用于支付国外教育机构的学费，金额为15.17万美元。

    “为了儿童国家基金”项目计划规定，自2006年起出生的哈萨克斯坦公民每年将获得国家基金50%的投资收益分配。

    • 2023年，每位符合条件的儿童获得100.52美元；

    • 2024年，该金额提升至129.38美元；

    【编译：达娜】

    哈萨克斯坦 社会 经济
