别克帖诺夫再次被任命为哈萨克斯坦总理
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署总统令，任命沃勒扎斯·别克帖诺夫（Олжас Бектенов）为哈萨克斯坦共和国政府总理。
总统府新闻局消息称：
“根据国家元首签署的总统令，沃勒扎斯·阿拜吾勒·别克帖诺夫被任命为哈萨克斯坦共和国政府总理。”
早些时候，在出席库鲁尔泰议员会议时，托卡耶夫总统提名别克帖诺夫担任政府总理。
“我提名沃勒扎斯·阿拜吾勒·别克帖诺夫担任政府总理。他具有高度的国家责任感，经验丰富、能力突出，深知肩负的责任。此前，他担任政府总理期间工作卓有成效。”托卡耶夫说。
随后，库鲁尔泰议员就总统提出的总理人选进行审议，并对是否同意任命别克帖诺夫为政府总理进行表决。
表决结果显示，137名议员投票支持，7名议员弃权。
别克帖诺夫在会上表示，政府将全力确保各项任务得到迅速、高质量落实。
“我们将竭尽全力，高效、高质量地完成各项任务。数字化转型将在经济所有领域继续推进。”别克帖诺夫说。
在获得库鲁尔泰同意后，托卡耶夫签署总统令，正式任命别克帖诺夫为哈萨克斯坦共和国政府总理。
此前，别克帖诺夫及政府成员在新一届政府组成获批前，以代行职务身份继续履职。
别克帖诺夫职业履历·2002—2026
- 2002—2005年
阿拉木图市司法管理局部门首席专家。
- 2005—2006年
哈萨克斯坦总理办公室法律部门专家、首席专家。
- 2006—2009年
在哈萨克斯坦总统办公厅任职。
- 2009—2012年
哈萨克斯坦司法部登记服务和法律援助委员会副主席。
- 2012—2014年
哈萨克斯坦经济犯罪和腐败行为打击署（金融警察）中央机关部门负责人。
- 2015—2016年
先后任阿斯塔纳市政府办公厅主任、哈萨克斯坦总统办公厅主任秘书处负责人。
- 2016—2017年
国家反腐败局（反腐败局）阿斯塔纳市分局局长。
- 2017—2018年
阿克莫拉州副州长。
- 2018—2019年
哈萨克斯坦公务员事务和反腐败署副署长。
- 2019—2022年
哈萨克斯坦反腐败署第一副署长。
- 2022—2023年
哈萨克斯坦反腐败署署长。
- 2023—2024年
哈萨克斯坦总统办公厅主任。
- 2024年2月
经时任马吉利斯议员同意，别克帖诺夫被任命为哈萨克斯坦共和国政府总理。
- 2026年8月31日
经库鲁尔泰同意后，托卡耶夫总统签署总统令，再次任命别克帖诺夫为哈萨克斯坦共和国政府总理。
教育背景
沃勒扎斯·阿拜吾勒·别克帖诺夫1980年12月13日出生于阿拉木图市。
2001年，他以优异成绩毕业于哈萨克国立法学院，专业为法学。
别克帖诺夫曾于2014年获二级“勇武”勋章（Айбын），2021年获“荣耀”勋章（Даңқ）。