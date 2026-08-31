别克帖诺夫再次被任命为哈萨克斯坦总理

总统府新闻局消息称：

“根据国家元首签署的总统令，沃勒扎斯·阿拜吾勒·别克帖诺夫被任命为哈萨克斯坦共和国政府总理。”

早些时候，在出席库鲁尔泰议员会议时，托卡耶夫总统提名别克帖诺夫担任政府总理。

“我提名沃勒扎斯·阿拜吾勒·别克帖诺夫担任政府总理。他具有高度的国家责任感，经验丰富、能力突出，深知肩负的责任。此前，他担任政府总理期间工作卓有成效。”托卡耶夫说。

随后，库鲁尔泰议员就总统提出的总理人选进行审议，并对是否同意任命别克帖诺夫为政府总理进行表决。

表决结果显示，137名议员投票支持，7名议员弃权。

别克帖诺夫在会上表示，政府将全力确保各项任务得到迅速、高质量落实。

“我们将竭尽全力，高效、高质量地完成各项任务。数字化转型将在经济所有领域继续推进。”别克帖诺夫说。

在获得库鲁尔泰同意后，托卡耶夫签署总统令，正式任命别克帖诺夫为哈萨克斯坦共和国政府总理。

此前，别克帖诺夫及政府成员在新一届政府组成获批前，以代行职务身份继续履职。

别克帖诺夫职业履历·2002—2026

2002—2005年

阿拉木图市司法管理局部门首席专家。

阿拉木图市司法管理局部门首席专家。 2005—2006年

哈萨克斯坦总理办公室法律部门专家、首席专家。

哈萨克斯坦总理办公室法律部门专家、首席专家。 2006—2009年

在哈萨克斯坦总统办公厅任职。

在哈萨克斯坦总统办公厅任职。 2009—2012年

哈萨克斯坦司法部登记服务和法律援助委员会副主席。

哈萨克斯坦司法部登记服务和法律援助委员会副主席。 2012—2014年

哈萨克斯坦经济犯罪和腐败行为打击署（金融警察）中央机关部门负责人。

哈萨克斯坦经济犯罪和腐败行为打击署（金融警察）中央机关部门负责人。 2015—2016年

先后任阿斯塔纳市政府办公厅主任、哈萨克斯坦总统办公厅主任秘书处负责人。

先后任阿斯塔纳市政府办公厅主任、哈萨克斯坦总统办公厅主任秘书处负责人。 2016—2017年

国家反腐败局（反腐败局）阿斯塔纳市分局局长。

国家反腐败局（反腐败局）阿斯塔纳市分局局长。 2017—2018年

阿克莫拉州副州长。

阿克莫拉州副州长。 2018—2019年

哈萨克斯坦公务员事务和反腐败署副署长。

哈萨克斯坦公务员事务和反腐败署副署长。 2019—2022年

哈萨克斯坦反腐败署第一副署长。

哈萨克斯坦反腐败署第一副署长。 2022—2023年

哈萨克斯坦反腐败署署长。

哈萨克斯坦反腐败署署长。 2023—2024年

哈萨克斯坦总统办公厅主任。

哈萨克斯坦总统办公厅主任。 2024年2月

经时任马吉利斯议员同意，别克帖诺夫被任命为哈萨克斯坦共和国政府总理。

经时任马吉利斯议员同意，别克帖诺夫被任命为哈萨克斯坦共和国政府总理。 2026年8月31日

经库鲁尔泰同意后，托卡耶夫总统签署总统令，再次任命别克帖诺夫为哈萨克斯坦共和国政府总理。

教育背景

沃勒扎斯·阿拜吾勒·别克帖诺夫1980年12月13日出生于阿拉木图市。

2001年，他以优异成绩毕业于哈萨克国立法学院，专业为法学。

别克帖诺夫曾于2014年获二级“勇武”勋章（Айбын），2021年获“荣耀”勋章（Даңқ）。