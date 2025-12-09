为什么随着年龄增长视力会下降？专家解析原因及应对方法

年龄增长为何导致视力变化？

最常见的变化是老视（老花眼），其出现与眼睛自然老化密切相关。

随着年龄增长，眼睛内部负责调节焦距的晶状体逐渐变厚、变硬、弹性下降；而包围晶状体的睫状肌也逐渐减弱、拉长。睫状肌负责让眼睛在看近处或远处时完成调节（即“调节功能”）：

看远处时，睫状肌放松，晶状体变薄；

看近处时，睫状肌收缩，晶状体变凸，以便形成清晰影像。

当晶状体变硬又变厚、睫状肌力量减弱时，眼睛就难以将近处物体准确聚焦，从而出现看近模糊的情况。

多数人在40～50岁后需要佩戴阅读眼镜。

轻度近视者的老视往往出现得更晚，因为他们本身就适合看近处，一般可保持到60岁左右阅读无碍。但近视本身不会随着年龄消失，甚至可能加深。因此，老视后通常需要两副眼镜：

一副用于阅读；

一副用于看远。

除了老视，年龄增长还会影响色彩识别能力，例如难以区分深蓝与黑色；此外，眼睛对光线变化的适应速度会变慢，比如从暗处进入亮处、或灯光熄灭后适应黑暗，都需要更长时间。

年龄相关的常见眼部疾病

年龄增长后，人们更容易出现三类主要眼疾：

白内障

即晶状体混浊，使视力模糊、昏暗，甚至出现重影。此时眼镜无法改善视力，因为混浊晶状体阻碍光线进入眼底。 青光眼

由眼压升高导致视神经损伤。早期无症状，但逐渐可导致不可逆失明。 年龄相关性黄斑变性（AMD）

眼底中央的光感受细胞逐步死亡，可能导致中央视野出现黑影或看不清面前物体。眼镜无法起到帮助。

此外，糖尿病患者若血糖控制不佳，还可能发展为糖尿病视网膜病变，危及视力。

视力下降时应如何应对？

1. 就诊眼科医生

任何视力下降都要咨询眼科医生，即便你认为只是老花眼。医生可以排除更严重的疾病，并为你开具合适的眼镜处方。

在哈萨克斯坦，目前对无症状人群的筛查包括40至76岁每两年测量眼压并进行眼科检查。虽然国际指南认为该筛查的效益证据有限，但如有任何不适，应及时在基层医疗机构或眼科门诊检查。

2. 就诊治疗师（全科医生）

视力下降有时与未诊断的糖尿病或高血压有关，这些疾病可能长期无症状，因此需排除相关风险。

3. 戒烟

吸烟显著增加黄斑变性和白内障的风险。吸烟者患白内障的可能性可高达非吸烟者的2—4倍。若已患病，吸烟会进一步加重病情。

4. 佩戴防紫外线太阳镜

紫外线能加速眼睛老化，促进白内障形成。因此需选择可100%阻隔 UVA 和 UVB 的高质量太阳镜，且产品上应有明确防护标识。

哪些方式无法改善视力？

1. 不佩戴眼镜

老花眼无法通过训练或坚持不戴眼镜来改善。晶状体老化不可逆，也无法“锻炼”恢复，故阅读眼镜是唯一有效的矫正方式。

2. 依赖保健品（BАД）

维生素A、叶黄素、玉米黄质等补充剂并不能改善或延缓视力下降。健康均衡饮食即可提供眼睛所需的营养。建议每天摄入至少五份蔬果，并增加坚果、谷物和优质脂肪摄入。

3. 眼部训练

研究显示眼部操不能改善视力，但对缓解干眼有效。如果长时间阅读或使用电脑，适当休息、眨眼、远眺可缓解干燥，因为角膜会被泪液重新润湿。