    11:05, 07 10月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦灌溉季圆满结束　为农民供水超110亿立方米

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫介绍，2025年全国灌溉季（植被期）已顺利结束。本年度全国共取用 110.1亿立方米水资源，其中 98% 用于南部地区。

    Нұржігітов вегетация кезеңінің қорытындысы бойынша аппарат кеңесін өткізді
    Фото: Су ресурстары және ирригация министрлігі

    各地区用水情况

    在阿拉木图州，灌溉面积达 13.6万公顷，农户用水量为 16亿立方米。

    在杰特苏州，灌溉面积 14万公顷，共取水 12亿立方米。

    在江布尔州，约有 7.9万公顷 土地得到灌溉，农民从塔斯沃特阔勒水库以及楚河和塔拉斯河共取用 约10亿立方米 水。

    在克孜勒奥尔达州，灌溉季内使用 35亿立方米 水，为 12.5万公顷 农田提供灌溉。

    在突厥斯坦州，灌溉面积达到 40万公顷，总取水量为 34亿立方米。

    努尔詹·努尔吉格托夫表示，今年南部地区的灌溉季在复杂气候条件下进行，但在水资源和灌溉部、地方行政机关及农户的密切配合下，整个灌溉过程保持稳定。

    “我们在南部地区为确保用水公平分配，组建了四个工作组。同时，制定了分段供水时间表，启用了抽水设备和垂直排水系统，对水资源利用情况进行了持续监控，并积极回收利用排水沟与集水渠中的水资源。” ——努尔詹·努尔吉格托夫说。

    【编译：达娜】

    哈萨克斯坦 农业 水利
