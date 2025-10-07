哈萨克斯坦灌溉季圆满结束　为农民供水超110亿立方米

各地区用水情况

在阿拉木图州，灌溉面积达 13.6万公顷，农户用水量为 16亿立方米。

在杰特苏州，灌溉面积 14万公顷，共取水 12亿立方米。

在江布尔州，约有 7.9万公顷 土地得到灌溉，农民从塔斯沃特阔勒水库以及楚河和塔拉斯河共取用 约10亿立方米 水。

在克孜勒奥尔达州，灌溉季内使用 35亿立方米 水，为 12.5万公顷 农田提供灌溉。

在突厥斯坦州，灌溉面积达到 40万公顷，总取水量为 34亿立方米。

努尔詹·努尔吉格托夫表示，今年南部地区的灌溉季在复杂气候条件下进行，但在水资源和灌溉部、地方行政机关及农户的密切配合下，整个灌溉过程保持稳定。

“我们在南部地区为确保用水公平分配，组建了四个工作组。同时，制定了分段供水时间表，启用了抽水设备和垂直排水系统，对水资源利用情况进行了持续监控，并积极回收利用排水沟与集水渠中的水资源。” ——努尔詹·努尔吉格托夫说。

【编译：达娜】