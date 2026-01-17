中文
    哈萨克斯坦为移民及血亲同胞提供住房与就业支持

    （哈萨克国际通讯社讯）在支持移民及血亲同胞的政策框架下，哈萨克斯坦已向471个家庭发放总额450万坚戈的住房证书。劳动和社会保障部在回复Kazinform正式问询时表示，移民及血亲同胞适应与融入支持措施涵盖多个方向。

    Былтыр Қазақстанға қанша қандас көшіп келді
    Коллаж: Kazinform

    根据该部数据，移民及血亲同胞可获得一次性搬迁补助、住房租赁及公用事业费用补偿、用人单位补贴、短期职业培训以及经济流动性证书等支持。目前就业情况如下：

    - 劳动年龄段公民共2982人；
    - 自雇人员1756人；
    - 从事创业活动者45人；
    - 获得国家创业补助者31人。

    部里强调，国家支持政策具体包括：

    - 搬迁期间，每位家庭成员可获得一次性补助，标准为70个月计算指标（AЕК）；
    - 住房租赁及公用事业费用补偿，每户每月15至30个月计算指标，连续支持12个月；
    - 协助移民就业的用人单位可获得400个月计算指标的补贴；
    - 移民可参加短期职业培训；
    - 提供就业安置及创业支持，包括发放经济流动性证书。

    这些措施旨在帮助移民及血亲同胞顺利融入社会、实现稳定就业并改善居住条件。劳动和社会保障部将继续推进相关政策落地，确保移民家庭获得全面支持。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

