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14:36, 31 8月 2026
巴拉耶娃出任安全会议副主席
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署总统令，任命阿依达·巴拉耶娃为哈萨克斯坦共和国安全会议副主席。
Photo credit: Kazakh Culture Ministry
另据总统令，黑扎特·努尔达吾列托夫被免去安全会议秘书职务。
任免
安全会议
达娜 努尔巴克提
编译