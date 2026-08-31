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    巴拉耶娃出任安全会议副主席

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署总统令，任命阿依达·巴拉耶娃为哈萨克斯坦共和国安全会议副主席。

    Deputy Chair of Kazakh Security Council named
    Photo credit: Kazakh Culture Ministry

    另据总统令，黑扎特·努尔达吾列托夫被免去安全会议秘书职务。

    任免 安全会议
    达娜 努尔巴克提
    达娜 努尔巴克提
    编译