阿拉木图首次为三名患者植入新一代心脏传导系统起搏装置

据了解，此次共有三名心律失常患者接受了该系统植入。手术由心律失常科主任 阿尔图尔·阿卜德木穆诺夫主导，并在受邀专家、来自波兰克拉科夫的教授克日什托夫·博查尔的参与下完成。

CSP是当前心律管理领域的重要技术方向，其特点是通过直接激活心脏传导系统，使心脏电活动更接近自然状态。与传统起搏方式相比，CSP有助于维持心室同步收缩，降低心力衰竭风险，并显著提高患者生活质量。

该系统主要适用于心脏传导阻滞、窦房结功能不全综合征及慢性心力衰竭等疾病。本次手术中，医生使用了Biotronik公司搭载CLS（Closed Loop Stimulation，闭环刺激）技术的起搏器，可根据患者的体力活动和情绪变化自动调节心率。此外，设备还支持Home Monitoring远程监测功能，可实现对患者状态的持续跟踪并及时响应健康变化。

阿拉木图市心脏病学中心主任叶尔马哈姆别特·库阿特巴耶夫指出，引入先进技术并培训医务人员掌握前沿方法，是提升城市心脏医疗服务水平的重要举措。

【编译：达娜】