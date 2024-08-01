库斯塔奈州为医生提供1000万坚戈安家补贴

库斯塔奈州公共卫生系统拥有超过1.4万名员工，其中包括2000名医生和6000名中级医务人员。州卫生局局长达尼亚尔·詹达耶夫在地区社会委员会上表示，该地区仍存在人员短缺问题。

达尼亚尔·詹达耶夫表示，约13.3%的医生（259人）和7.7%的中级医务人员（469人）已达到退休年龄，这进一步加剧了医疗机构的工作压力。严重短缺的医生岗位包括：内科（33人）、妇产科（19人）、儿科（16人）、结核科（12人）、肿瘤科（9人）、眼科（9人）、神经科（10人）、精神科（11人）、麻醉和复苏科（6人）、心脏科（3人）、新生儿科（3人）。

今年，库斯塔奈州迎来了401名新晋医务人员，其中包括88名医生和313名中级医务人员。

- 为缓解人员短缺，我们采取了一系列措施，包括参加医学院招聘会以吸引医学卫生青年人才、推行薪酬差异化制度、利用州政府预算资金增加住院医师培训名额，以及解决住房问题等，- 达尼亚尔·詹达耶夫指出。

新入职医生可获得由州政府预算提供的安家补贴：城市地区为350万坚戈，农村地区为500万坚戈，服务期为7年。

为进一步推广和吸引专业人才，州卫生局在2023年决定将紧缺岗位医生的安家补贴费提高至1000万坚戈，其中包括：过敏科、风湿科、免疫科和康复科的医生。

【编译：嘉嘉（实习） 审校：木合塔尔·木拉提】