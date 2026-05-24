哈萨克斯坦为“血亲同胞”学生提供哪些优惠政策？——外籍哈萨克学生指南

哈萨克斯坦科学与高等教育部为出生在国外的哈萨克族青年提供在哈萨克斯坦接受高等教育的机会。非营利性股份公司“同胞基金会”参与协调这项工作。

根据基金会的官方数据，至少有350万哈萨克族人生活在全球约40个国家。该基金会副主席阿里别克·朱尔卡达姆表示，非官方数据显示，海外哈萨克族人的数量可能高达700万。

哈萨克斯坦科学与高等教育部回答哈通社（Kazinform）的问询时表示，2012年至2025年间，约有12000名外籍哈萨克学生通过4%的专项公费名额接受了高等教育。

高等教育和科学部称，去年分配给外籍哈萨克学生的名额仅使用了80%。同胞基金会传播与国际合作部总经理迪达尔·博拉特（Didar Bolat）称，2025-2026学年，分配给外籍哈萨克学生的4%专项公费名额资助金使用率为69.35%。

据他介绍，2019-2025年期间，共有16571名外籍哈萨克学生在哈萨克斯坦接受了高等教育（其中7982名学生就读预科专业，7749名学生通过4%专项名额入学，840名学生通过奖学金项目入学）。

Инографика Kazinform

迪达尔·博拉特表示，他们对居住在俄罗斯、蒙古国、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦的12至17岁哈萨克族青少年进行了一项调查。在参与调查的100名哈萨克族青少年中，77%的人对“将来是否想在哈萨克斯坦留学？”这一问题回答“是”，20%的人回答“否”，3%的人表示尚未做出明确决定。而对于“您是否知道哈萨克斯坦为海外哈萨克族子女设立的留学名额，您可以免费在哈萨克斯坦的大学就读？”这一问题，52%的受访者表示不知情，只有48%的人表示了解。

- 这种情况表明信息和解释工作的不足，以及广泛传播有关资助和配额信息的必要性。-他说。

Жеке мурағатынан

那么，有哪些途径可以在哈萨克斯坦留学呢？

对于出生在海外的哈萨克族人来说，前往哈萨克斯坦接受高等教育主要有两种途径。

第一种方法是通过国家配额进入大学。法律规定，非哈萨克斯坦国籍的哈萨克族同胞在高等教育入学时享有4%的公费名额配额。这项优惠政策仅适用于学院和本科课程。

第二种方法是报读大学的预科班（基础班）。本课程专为希望适应哈萨克斯坦教育体系或尚未准备好立即进入主修课程的申请人而设计。课程内容包括语言学习、学术准备，以及适应哈萨克斯坦大学的课程。

Инфографика Kazinform

已经大学毕业的人应该做什么？

外籍哈萨克同胞不仅享有本科公费名额的权利，也享有硕士和博士学位公费名额的权利。为此，国家设立了奖学金项目。换言之，奖学金涵盖硕士和博士阶段的学习。

Инфографика Kazinform

无需害怕高考：对人们来说，情况发生了什么变化？

对于许多想在哈萨克斯坦留学的外籍哈萨克青年来说，全国统一考试（高考）成绩是他们最关心的问题之一。由于他们在国外就读的学校课程与哈萨克斯坦的课程不同，他们可能对考题感到陌生。过去，这确实是一个很大的障碍。

申请者必须参加综合考试并通过所有科目的考试。因此，许多奖学金未能得到充分利用。在某些情况下，即使申请者主科成绩优异，也可能因为哈萨克斯坦历史成绩未达到最低要求而无法通过考试。近年来，录取程序有所改变。

现在，外籍哈萨克同胞将以简化的形式参加大学入学考试：

*阅读素养；

*与所选专业相关的两门课程。

Инфографика Kazinform

另一个重要的变化是，不再像以前那样对每门科目设定强制性的最低分数要求。

那些尚未准备好参加高考，并就读大学的学生，可以先在大学的专门预科学习。有些大学称之为基础课程（Foundation）。简而言之，这是一个为期一年的课程，旨在为大学学习做好准备。

在这里，您将有机会：

*提高您的哈萨克语水平；

*熟悉哈萨克斯坦的教育体系；

*了解高考；

*重修核心课程。

预科课程通常从秋季开始，一直持续到春季结束。在许多大学，预科部的录取不是通过考试，而是通过面试。

Инфографика Kazinform

哪些大学招生预科生？

哈萨克斯坦各地都有设有预科专业的大学。也就是说，你可以根据地理位置、所授专业和生活条件进行选择。

例如，在阿斯塔纳，欧亚国立大学和耶斯勒大学都开设了预科系。这对于那些想要熟悉首都环境的人来说非常方便。

阿拉木图是哈萨克斯坦的金融中心，也是一座拥有发达科研环境的大都市。阿尔法拉比大学和阿拜国立师范大学均在此开设预科课程。阿拉木图提供丰富的专业选择。

在突厥斯坦和奇姆肯特：

*霍贾·艾哈迈德·亚萨维国际哈萨克-土耳其大学；

*奥埃佐夫南哈萨克斯坦大学；

*扎尼别科夫南哈萨克斯坦师范大学。

许多来自乌兹别克斯坦的哈萨克族年轻人都在关注这个地区。

北部和东部——工程与新环境：

*北哈萨克斯坦大学；

*东哈萨克斯坦技术大学；

*托拉伊格罗夫大学；

*阔斯塔奈大学；

*阔科谢套大学。

在这些地区，学费和日常开销有时可能比大城市便宜。

需要提交什么文件？

要想进入哈萨克斯坦的大学，你需要提前开始收集文件。

主要申请材料通常如下：

*入学申请表；

*外国护照；

*学校证明或毕业证书；

*上述文件的公证翻译件；

*哈萨克族证明文件；

*体检证明（哈萨克斯坦签发的075/у体检证明（需附二维码）或居住国出具的体检证明）。

*至少4张3x4厘米的照片。

哈萨克族证明文件的格式可能因国家/地区而异。例如：

*在中国——身份证；

*在蒙古国——特殊证明；

*在乌兹别克斯坦、俄罗斯、土库曼斯坦——出生证明；

*在伊朗和阿富汗——确认血缘关系的证明文件或由政府特定机构签发的证明。

提交文件时，可能会出现一些意想不到的情况，例如原文翻译错误。因此，最好不要等到最后一刻才处理此事。

申请期通常为8月5日至9月5日（纸质和在线申请均可）。特别是，高等教育奖学金项目的在线申请时间为3月30日至5月31日，请点击链接。

外籍哈萨克同胞抵达哈萨克斯坦后将住在哪里？

大多数情况下，大学生和预科生都能获得宿舍床位。但是，每所大学的具体规定有所不同。有些大学完全免费提供宿舍，而有些大学则提供折扣。

因此，在提交申请材料时，最好尽快从大学招生委员会了解有关宿舍的问题。

谁将获得奖学金？

预科班学生每月可领取国家奖学金，目前金额为4.1万坚戈。获得助学金的学生与哈萨克斯坦公民一样，可领取同等奖学金。

但有一点需要注意。许多大学并不自动提供医疗保险。您可能需要自己考虑此事。

适应哈萨克斯坦的生活并不难

任何学生从熟悉的环境来到一个全新的环境，最初都会把大部分时间花在处理文件、熟悉城市、安顿宿舍和适应新环境上。哈萨克斯坦部分地区设有专门的适应中心。

Инфографика Kazinform

这些中心提供：

*临时住宿；

*法律咨询；

*哈萨克语学习（必要时也包括俄语）；

*适应新环境的帮助。

目前，此类中心在卡拉干达、奇姆肯特和突厥斯坦地区运营。

来自哪个国家的哈萨克同胞留学生人数最多？

Инфографика Kazinform

2024-2025学年，超过1600名同学获得了奖学金。他们大多来自：蒙古国、乌兹别克斯坦和中国。

最常选择的专业是：教师、信息技术和医学。

最受欢迎的大学包括欧亚国立大学、阿尔法拉比国立大学、阿吾艾佐夫大学（Auezov University）、哈萨克国立理工大学和卡拉干达大学。

Инфографика Kazinform

【编译：小穆】