哈萨克斯坦被视为阿富汗问题的理想调解者——政治学者观点

拜哈利耶夫指出，对西方谈判方而言可能引发分歧的因素，在哈萨克斯坦却是文化基因的一部分。

- 我们比任何人都更接近阿富汗。 - 他说。

他强调，尽管阿富汗在文化与人口构成上与中亚关系密切，但长期以来却在信息上被隔绝。

- 那里有与我们相近的语言、文化，甚至饮食。品尝阿富汗菜肴时，会觉得这是我们的食物。令人惊讶的是，我们的民众对阿富汗文化与人民的了解如此有限。

在他看来，外界对阿富汗的认知多来自西方、苏联及俄罗斯媒体，

- 我们很少用自己的视角去看那里。-拜哈利耶夫说。

如今，中亚国家有机会重新审视阿富汗，并探索将其融入区域合作的可能性。

拜哈利耶夫还补充，从和平与稳定的角度看，阿富汗是本地区的重要组成部分，在制定任何政策尤其是经济决策时，都必须考虑其影响。

