哈萨克斯坦被视为阿富汗问题的理想调解者——政治学者观点
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦在调解阿富汗局势方面具备独特优势。政治学者阿扎马特·拜哈利耶夫在播客节目《Bizdin Orta》中表示，虽然没有人会天真地认为哈萨克斯坦能够单独解决阿富汗这一长期困扰全球的问题，但哈国在文化与地缘位置上拥有不可替代的中介作用。
拜哈利耶夫指出，对西方谈判方而言可能引发分歧的因素，在哈萨克斯坦却是文化基因的一部分。
- 我们比任何人都更接近阿富汗。 - 他说。
他强调，尽管阿富汗在文化与人口构成上与中亚关系密切，但长期以来却在信息上被隔绝。
- 那里有与我们相近的语言、文化，甚至饮食。品尝阿富汗菜肴时，会觉得这是我们的食物。令人惊讶的是，我们的民众对阿富汗文化与人民的了解如此有限。
在他看来，外界对阿富汗的认知多来自西方、苏联及俄罗斯媒体，
- 我们很少用自己的视角去看那里。-拜哈利耶夫说。
如今，中亚国家有机会重新审视阿富汗，并探索将其融入区域合作的可能性。
拜哈利耶夫还补充，从和平与稳定的角度看，阿富汗是本地区的重要组成部分，在制定任何政策尤其是经济决策时，都必须考虑其影响。
值得一提的是，该播客完整版将于8月15日00:30在丝绸之路电视频道（Jibek Joly）播出。
【编译：达娜】