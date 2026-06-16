托卡耶夫总统指示为阿拉套市基础设施建设拨付必要资金

托卡耶夫听取了近期在中国举办的“阿拉套城市路演”活动的总结报告。

波兹姆巴耶夫表示，在这一国际推介活动期间，共举办了20场专题活动及一系列双边会谈。相关成果包括签署总额达64亿美元的30份协议与备忘录。

通过与深圳市市长覃伟中、香港特别行政区行政长官李家超以及多家大型国际企业负责人的会面交流，阿拉套市的投资潜力得到了集中展示与推介。

他还汇报了依据国家元首近期视察阿拉木图州时所下达指示形成的工作计划落实情况。

此外，他还介绍了水资源领域重点项目的推进进展，包括水利基础设施现代化改造以及新建水库与输水渠道的实施情况。

会谈中，双方还审议了国家项目“能源与公用事业领域现代化改造”的实施进度。

今年，将投入超过1.1万亿坚戈用于更新住房与公用事业基础设施。这是独立以来该领域规模最大的投资投入，资金将由国内及国际金融机构共同提供。相关措施预计在三年内将公用管网整体磨损率降至40%。

国家元首指出，在能源与公用事业基础设施现代化改造项目实施过程中，应进一步扩大国内制造商的参与比例。

托卡耶夫指示，对全国特别是南部各州的灌溉期运行情况实施严格监管。

托卡耶夫强调，有必要为阿拉套市发展构建稳定可持续的发展模式，营造吸引全球资本与先进技术的良好环境，并责成政府为相关基础设施建设提供必要资金保障。