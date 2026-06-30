罗宾逊：愿为哈萨克斯坦企业进入美国市场提供支持

美国驻哈萨克斯坦外交使团副团长黛博拉·罗宾逊在圆桌会议上发言时指出，过去多次商业代表团互访期间达成的协议，正逐步转化为具体落地项目，并在企业层面催生出新的合作关系。

—此前商贸代表团互访期间所达成的协议，如今正在转化为实实在在的项目以及企业间的新型伙伴关系，这充分表明我们之间的经贸联系正稳步向前发展，-罗宾逊说道。

据她介绍，去年哈萨克斯坦与美国之间的贸易额达到创纪录的50亿美元，较2020年增长35亿美元。

—这些数字具有重要意义。它们不仅带动了新的就业岗位，也推动了技术进步，并进一步增强了两国之间的互信。目前，哈萨克斯坦企业对美国市场的兴趣持续上升。我们也已做好准备，为计划进入美国市场或扩大在美业务的哈萨克斯坦企业提供必要支持，-她表示。

罗宾逊还强调，未来两国将在能源、数字经济、人工智能、交通物流以及关键供应链建设等重点领域继续深化合作。

值得一提的是，美国始终是哈萨克斯坦独立以来最重要的外国投资来源国之一。截至目前，美国企业对哈直接投资累计已超过600亿美元。