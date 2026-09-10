热巴金娜击败郑钦文晋级美网四强 将首次登顶世界第一

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦网球名将叶列娜·热巴金娜在2026年美国网球公开赛女单四分之一决赛中逆转击败中国选手郑钦文，首次晋级美网女单四强。凭借这场胜利，她也锁定了WTA世界第一的位置，将成为首位登顶单打世界排名第一的哈萨克斯坦球员。

本场比赛中，赛会2号种子热巴金娜以3:6、6:1、6:4逆转战胜郑钦文，比赛耗时2小时14分钟。决胜盘中，她在3:4落后时化解一个破发点，随后连赢最后3局锁定胜局。

这是热巴金娜职业生涯首次闯入美网女单半决赛，也是她第五次晋级大满贯单打四强。按照最新积分形势，她将在9月14日公布的新一期WTA世界排名中超越阿丽娜·萨巴伦卡，首次升至世界第一，并成为WTA历史上第30位女单世界第一。

这一成绩也创造了哈萨克斯坦网球历史。此前，无论男子还是女子单打，都没有哈萨克斯坦球员登上过世界排名第一的位置。

现年27岁的热巴金娜目前已拥有13个WTA单打冠军头衔，其中包括两座大满贯冠军奖杯。她于2022年夺得温布尔登网球锦标赛女单冠军，并在2026年赢得澳大利亚网球公开赛冠军。

此外，热巴金娜还在2025年WTA年终总决赛中以全胜战绩夺冠，并曾于2023年在印第安维尔斯和罗马赢得两项WTA 1000赛事冠军。

在本届美网半决赛中，热巴金娜将迎战美国选手科科·高芙。后者在另一场四分之一决赛中以2:6、7:6（7）、6:2逆转战胜米拉·安德烈耶娃。