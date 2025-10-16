欧亚经济联盟的起源与哈萨克斯坦的角色

《俄罗斯报》指出，欧亚经济联盟的创建始于哈萨克斯坦的倡议。因此，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统在峰会发言中特别提到哈俄之间长达7500多公里的全球最长陆上边界，意义深远。他以具体数据指出，2024年俄罗斯与中亚地区的贸易总额达500亿美元，其中280亿美元由莫斯科与阿斯塔纳贡献。

托卡耶夫总统在与俄罗斯总统会晤时强调：

“哈萨克斯坦与俄罗斯是紧密相连的盟友、战略伙伴，归根结底，是友好邻邦。”

俄罗斯总统则回顾称，莫斯科与阿斯塔纳是“后苏联空间一体化进程的发起者”。

深厚的历史纽带与未来合作

《俄罗斯报》分析，两国的地理位置和共同历史奠定了紧密合作的基础。当前，一个关键问题浮现：未来两国的年轻一代领导者及中亚各国代表将如何建立联系？人民之间的互动又将如何发展？

目前，哈萨克斯坦60所高校与俄罗斯50所大学建立合作关系，在俄学习的哈萨克斯坦学生人数超过6万。俄罗斯9所顶尖高校在哈萨克斯坦开设分校，包括今年新设立的莫斯科国际关系学院（MGIMO）分校。同时，阿尔-法拉比国立大学也在俄罗斯鄂木斯克国立大学开设分校。

创意产业的突破性倡议

在杜尚别举行的独联体国家元首理事会会议上，托卡耶夫总统提出创建创意产业协会的倡议，计划以独联体人道合作州际基金为基础建立该协会。《俄罗斯报》指出，该协会旨在支持青年才俊、推动联合项目并在独联体空间内构建创意经济生态系统。

值得一提的是，独联体议会大会于2024年完成《创意产业法》的模板制定，标志着该领域从制度建设迈向实际实施。哈萨克斯坦在这一领域表现突出：各大城市正在建设创意中心，为从业者推出特殊税收制度，并通过相关法律支持产业发展。目前，哈萨克斯坦创意产业的增加值超过20亿美元，吸纳14.3万人就业。

根据哈萨克斯坦文化和信息部数据，2024年哈萨克斯坦在全球创新指数的创意产业排名显著提升，“创意产品与服务”指标从第93位升至第65位，“国产电影产量”从第60位跃升至第31位。俄罗斯同样重视创意产业，2024年该领域总增加值达7.5万亿卢布，占国内生产总值的4.1%，较2017年的2.8%显著增长。

创意产业正成为文化外交的有效工具，促进国家间信任、友谊与睦邻关系。通过艺术、设计、电影、音乐等形式，独联体国家能够建立基于相互尊重和理念交流的新合作模式，并在全球市场推出具有竞争力的产品。

交通物流：欧亚合作的桥梁

杜尚别峰会将交通与物流合作列为“中亚-俄罗斯”峰会及独联体国家元首理事会的重要议题。托卡耶夫总统强调，高效的贸易经济合作依赖于活跃的交通走廊。“南北”走廊为独联体国家打开了通往波斯湾和南亚市场的直接通道，未来计划通过联合投资和基础设施支持计划增强其东部支线，吸引国际金融机构和投资基金参与。

2024年，“南北”走廊运力达250万吨，计划到2027年翻倍。连接“东西”走廊和中国“一带一路”倡议的跨里海国际运输路线（TMTM）也在快速发展。托卡耶夫总统提出创建独联体数字地图的倡议，整合各国计划和交通走廊，通过“硬件与软件结合”提升走廊的透明度和吸引力。数字地图可实现动态路线规划，避开恶劣天气或维修路段，并通过电子运单和文件交换消除边境的手工文书流程。

此外，哈萨克斯坦主导的独联体主要交通动脉协调概念即将完成，计划引入人工智能技术优化货运管理、降低成本和风险。这些举措旨在将欧亚运输体系转变为协调管理的货运与数据生态系统，打造统一运输环境。这不仅是交通外交，更是一项涵盖生产能力、铁路、桥梁、隧道及物流终端的综合产业计划。

哈萨克斯坦：欧亚物流枢纽

《俄罗斯报》指出，哈萨克斯坦的地理位置使其成为连接东西、南北的天然桥梁，是欧亚交通物流网络的核心。目前，11条国际交通走廊穿越哈萨克斯坦，包括5条铁路和6条公路，承载亚欧间约85%的陆上货运。过去15年，哈萨克斯坦在交通现代化领域投资超350亿美元，计划到2030年修复1.1万公里道路并新建5000公里铁路。

2025年秋，哈萨克斯坦完成中哈边境“瓶颈”问题，建成多斯特克-莫因特铁路第二轨道，阿拉木图绕城公路即将竣工，莫因特-克孜勒扎尔段建设持续推进。新建巴克特-阿亚古兹铁路及第三条中哈铁路边境通道也在进行中。“西欧-中国西部”公路走廊的克孜勒奥尔达至俄罗斯边境段将升级为四车道。阿克套港的集装箱枢纽项目已完工，助力跨里海路线货运增长，2025年上半年该路线集装箱运量达3.24万TEU（二十英尺当量单位），同比增长一倍。

托卡耶夫总统在峰会上指出，过去三年，俄罗斯经哈萨克斯坦至中亚的铁路货运量增长26%，超过3000万吨；反向货运量增长约50%；俄罗斯经哈萨克斯坦至中国的货运量增长三倍，突破500万吨。这些成果表明，独联体交通物流战略的成功实施正将该地区转变为欧亚主要运输枢纽。

结语：哈萨克斯坦的战略愿景

《俄罗斯报》总结道，哈萨克斯坦是欧亚一体化进程中俄罗斯最重要的伙伴。

阿斯塔纳在文化人道、贸易经济等领域扮演连接角色，巩固其作为独联体“软实力”领导者和连接东西市场的物流枢纽地位。

从创意产业到绿色能源，哈萨克斯坦在新兴经济领域展现领导力。

《俄罗斯报》指出，托卡耶夫总统的倡议体现了一项全面而务实的战略，旨在将独联体国家打造为创新与发展的中心。

【编译：木合塔尔·木拉提】