关于塞梅核试验场带来的危害，已有大量书籍和纪录片进行过记录。然而，它们都难以完整呈现当地居民所承受的苦难。 当年在关闭试验场问题被正式提上议程时，时任哈萨克共产党塞梅州阿拜县委员会第一书记的哈菲兹·马塔耶夫，曾专门向共和国领导人作过报告。他在报告中详细描述了核试验对当地的严重影响。

Фото: gov.kz

—过去40年里，这片土地一直在进行核试验。最初的14年里，这些对生命极具威胁的爆炸都在地面实施。核爆产生的辐射危害扩散到邻近试验场的塞米、巴甫洛达尔、卡拉干达和阿勒泰（东哈萨克斯坦）地区，导致大规模疾病暴发，居民寿命显著缩短。在阿拜县，癌症、白血病、白内障、心血管病、皮肤病和神经系统疾病患者急剧增加，死亡人数也不断上升。几乎没有一个家庭未曾遭受癌症之痛。甚至有一家人，四五位成员相继因此去世。-他说道。

在那份报告中，哈菲兹·马塔耶夫还用具体数据证明，核试验不仅摧残了民众健康，也严重伤害了他们的精神状态。

—过去10年的爆炸对人们的心理冲击巨大。在我们这个只有2.7万人的县，就有104人选择上吊自杀。在紧邻试验场的铁勒曼集体农庄，22名年轻小伙相继自尽；在凯纳尔集体农庄，则有35人精神失常。此外，在5500名育龄妇女中，80%患有贫血。婴儿死亡率不断攀升。今年6月出生的70个孩子中，就有11个是残疾婴儿：有的畸形，有的没有肾脏，有的没有手臂，甚至有的生下来便是痴呆儿。如今的核试验改为地下进行，也就是说，神圣的塞米大地正在变成一个危险气体的储藏库。谁能保证这些放射性气体，比如可存在2000多年的钚，不会有一天泄漏到地表并毁灭整个世界？今年2月12日的爆炸中，有毒气体已泄漏到地面。如今，民众中普遍出现恐慌。我没有夸大任何情况。40年来，这个残酷的真相始终被掩盖。-他当时这样说。

Фото: gov.kz

长期以来，公众普遍将塞梅核试验场的关闭与某位政治人物的勇敢和爱国主义联系在一起。然而，事实上，冷战结束、苏联解体、莫斯科改革进程，以及哈萨克斯坦执政精英为在新时代谋求政治主动所做出的努力，都与民众长达40年的诉求相呼应，最终推动了核试验的终结。

Фото: gov.kz

根据《哈萨克斯坦共和国关于受塞梅核试验场核试验影响公民社会保障法》，1949年至1990年期间在受污染地区居住、工作或服兵役（包括义务兵役）的公民，均被认定为塞梅核试验场受害者。这些人可获得证明其享有补偿和福利权利的证书。证书持有人可领取一次性现金补偿，补偿金额依据居住地区、时间段以及发放时的按月计算指数确定，具体数额由各地马斯利哈特（地方议会）决定。要获得相关福利和援助，公民需通过“政府—为公民服务”国有公司（便民服务中心）或“电子政府”门户，向当地政府提交申请及在试验场地区居住的证明材料。

Фото: gov.kz

劳动和社会保障部数据显示，截至7月1日，共有111万7856人领取了一次性现金补偿。此外，还有20827人享受相当于2.09或1.83按月计算指数的津贴。同时，在放射性危险区域工作的员工，其雇主需提供额外工资和带薪休假，补贴金额同样按指数计算。

不过，该部表示，并未对雇主提供的社会支持金额进行具体监测。

—我们无法提供有关符合这些社会支持措施人数以及其他细节的信息，因为依据法律规定，这类社会支持由雇主提供。-该部在书面答复中写道。

此外，该部没有回应有关塞梅核试验场受害者平均寿命，以及每年政府为支持这类公民从预算中拨款多少等问题。

【编译：阿遥】