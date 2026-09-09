教科文组织：2025年全球学校遇袭事件增加33%

（哈萨克国际通讯社讯）联合国教科文组织9日发表新闻公告称，2025年全球共记录1680起针对学校的袭击事件，较2024年的1265起增加33%。教科文组织对此表示严重关切，并呼吁冲突各方遵守国际法，进一步加强对学校、大学及教育活动的保护。

公告援引最新全球数据指出，目前全球约有2.58亿名儿童和青少年的教育因危机受到严重干扰，其中约9300万人完全失学。

在受危机影响的失学儿童中，近80%、约7400万人生活在全球危机最严重的20个国家。在这些国家，弱势儿童面临的教育障碍尤为突出，74%的难民儿童、52%的境内流离失所儿童以及45%的残疾儿童处于失学状态。

联合国教科文组织总干事哈立德·阿纳尼表示，针对学校的袭击正在剥夺儿童的安全、学习机会和对未来的希望。学校和大学在任何情况下都应受到保护，各冲突方必须遵守国际法，确保教育即使在危机期间也能够安全、有尊严地持续开展。

教科文组织指出，教育长期中断可能产生持续性后果。儿童离开学校的时间越长，永久失学的风险就越高，其中女童还面临更大的剥削和暴力风险。

2025年，联合国还核实了38558起武装冲突背景下严重侵害儿童权益的事件，涉及24174名儿童，创相关监测机制启动以来新高。

为应对不断加剧的风险，教科文组织目前正在20多个受冲突和危机影响的国家推进教育保护项目，重点加强危机防备、保障学校教育中断期间的学习连续性，并支持危机结束后的教育恢复。

今年4月，联合国教科文组织执行局通过《保护教育免受攻击预防行动计划》，为应对全球针对学校和大学袭击不断增加的趋势建立新的行动框架。

值此“保护教育免受攻击国际日”之际，教科文组织呼吁冲突各方履行国际法规定的义务，落实联合国安理会第2601号决议，并兑现《安全学校宣言》等国际承诺，保障全球儿童和青年安全、有尊严地接受教育。