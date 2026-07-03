托卡耶夫总统接见文化部长巴拉耶娃

（哈萨克国际通讯社讯）据总统府（阿克奥尔达）新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫接见了政府副总理兼文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃（Аида Балаева）。

会见期间，阿依达·巴拉耶娃向总统汇报了新宪法相关条款在文化、信息和社会政策领域的落实情况，以及旨在提升民众生活质量的国家政策重点方向。

她介绍了在推动立法与新宪法相衔接、完善国家信息政策、推进数字空间建设、加强与公民社会机构互动，以及在家庭和青年政策、志愿服务和社会监督等领域开展的工作。

阿依达·巴拉耶娃还向总统提交了有关振兴国家文化基础设施的建议，包括建设新的教育、科普和创意设施，支持传统艺术发展以及培养高素质专业人才等内容。

会谈特别关注了国家社会政策的实施问题。阿依达·巴拉耶娃就教育、科学、医疗卫生、社会保障、就业、体育和旅游等领域的发展情况进行了汇报。

双方还就加强跨部门协作、提高公共服务质量和可及性、发展人力资本、推广现代数字化解决方案以及完善社会领域基础设施建设等议题进行了讨论。

会见结束时，托卡耶夫总统就进一步加强文化、信息和社会发展领域国家政策工作作出了一系列指示。