哈萨克斯坦文化部长会见爱沙尼亚大使

会谈中，双方就双边合作问题，以及爱沙尼亚总统阿拉尔·卡里斯对阿斯塔纳进行国事访问期间将在阿斯塔纳举行的一系列活动进行了讨论。

双方还就举办爱沙尼亚手套展的议题进行了讨论。值得一提的是，该展览旨在展现爱沙尼亚的传统民间艺术，将在哈萨克斯坦国家博物馆举行。

此外，将在哈萨克斯坦国家学术图书馆设立爱沙尼亚“图书角”。此举旨在发展文化联系，推广外国文学。

- 文化和艺术是展现一个民族精神和身份认同的重要领域。文化无国界，它拉近国家和人民之间的距离，增进彼此的了解。我们有意发展和加强与爱沙尼亚的合作。就我个人而言，我愿全力支持任何联合倡议，包括经验交流、展览、参观、创意项目或学术交流活动。-巴拉耶娃说。

双方还讨论了剧院、出版社、画廊和电影中心之间的合作。此外，还考虑了联合举办展览和演出、翻译文学作品，以及艺术家、作家和导演之间的经验交流等事宜。

最后，双方表达了进一步扩大合作的意愿。

【编译：小穆】