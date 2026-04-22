哈蒙文化部长在阿斯塔纳举行会晤 蒙国家艺术大剧院演出亮相阿斯塔纳

据文化和信息部消息，巴拉耶娃向蒙古国同行致以诚挚问候，并表示相信此次蒙古国国家元首访哈将成为推动两国双边合作迈向更高水平的重要契机。她同时强调，有必要进一步加强双方在档案管理、文化、文学以及创意产业等领域的交流与协作。

会谈中，双方围绕哈萨克斯坦学者参与蒙古国档案库联合研究、互办艺术展览、拓展文学交流渠道以及推进联合创意项目等议题进行了重点讨论。

此外，巴拉耶娃还邀请朱科温部长出席将于5月19日至25日在阿斯塔纳举行的“金帐汗国——草原文明的典范：历史、考古、文化与认同”国际研讨会。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

朱科温在发言中表示，蒙方同样致力于巩固两国伙伴关系，并愿在各重点领域进一步拓展合作空间。

作为此次访问框架下的重要文化交流活动之一，蒙古国国家艺术大剧院“美丽蒙古国”专场音乐会在哈萨克国家音乐戏剧学院舞台上演。

巴拉耶娃在音乐会开幕式致辞时指出，哈蒙两国在人文文化领域的联系正不断注入新的内容，合作规模也在持续扩大。

—在文化遗产的保护与推广方面，我们已经取得了一系列务实成果。在“档案-2025”规划框架下，约百份来自蒙古国的音视频文献副本已移交至哈萨克斯坦，为深入研究两国共同历史提供了重要基础。此外，图书与文学交流也在稳步推进。去年，蒙古国知名作家的历史小说《喇嘛之血腥屠杀》哈萨克语版正式出版，并已进入各大图书馆，-巴拉耶娃介绍说。

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朱科温对哈方的精心组织表示感谢，并指出，此类文化活动将进一步巩固两国之间的友谊与文化纽带。

—2024年，两部委签署了合作联合声明。我很高兴看到，双方在文化艺术领域的协作正迈上新台阶。在今天的演出中，我们将向哈萨克斯坦观众呈现被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录的蒙古传统艺术——马头琴与呼麦，-朱科温表示。

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音乐会集中呈现了多部蒙古经典艺术作品。活动期间，还同步举办了展示蒙古传统生活方式与游牧文化的专题展览，现场展出了成吉思汗、术赤汗及速不台等历史人物的肖像画及相关艺术作品。

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【编译：阿遥】