文信部：哈萨克斯坦逐步成为国际志愿服务“引力中心”

该部在回复哈通社问询时表示，通过开展定期社会调查、专题研究以及对各地区志愿服务发展的持续监测，相关部门对国内志愿服务活动的整体效率进行了系统评估。

—研究显示，既有志愿服务举措的综合评估结果表明，有必要逐步向更加规范化、行业化的发展模式转型。基于这一结论，我们通过单一运营机构——公民倡议支持中心，对赠款资助机制及其内容进行了全面更新。目前已明确六大重点方向，包括：应急志愿服务（预防和应对自然灾害）、生态志愿服务、医疗志愿服务、历史文化遗产保护志愿服务、动物保护志愿服务以及社会志愿服务。监测结果也表明，在地方层面推进志愿服务具有关键意义，相关项目已覆盖全国17个州和3个直辖市，有效带动了基层基础设施建设，-回复中指出。

回复中进一步强调，上述评估成果以及“小微赠款”等实践经验，已成为《2030年前志愿服务发展愿景》的重要支撑。新一阶段的发展思路，将推动志愿服务从以宏观指标为主的评估体系，转向更加注重实际社会成效的导向。

文化和信息部还指出，从2022年和2023年举办的中亚及国际志愿者论坛可以看出，哈萨克斯坦正逐步成为国际志愿服务的“引力中心”。这些活动吸引了来自34个国家的1000余名志愿者参与。2024年，在亚信会议框架下，志愿者集结活动在阿斯塔纳举行，来自24个国家的代表参会。

据了解，得益于上述一系列大型活动的开展，2024年联合国志愿人员组织首次发布了《中亚志愿服务现状区域综述》。在该报告于联合国总部发布期间，哈萨克斯坦被正式认定为中亚地区志愿服务发展与支持的领先国家。

【编译：阿遥】