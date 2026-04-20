12:31, 20 四月 2026 | GMT +5
文信部：哈萨克斯坦逐步成为国际志愿服务“引力中心”
（哈萨克国际通讯社讯）记者从文化和信息部获悉，哈萨克斯坦已被认定为中亚地区在志愿服务发展与支持方面的领军国家。
该部在回复哈通社问询时表示，通过开展定期社会调查、专题研究以及对各地区志愿服务发展的持续监测，相关部门对国内志愿服务活动的整体效率进行了系统评估。
—研究显示，既有志愿服务举措的综合评估结果表明，有必要逐步向更加规范化、行业化的发展模式转型。基于这一结论，我们通过单一运营机构——公民倡议支持中心，对赠款资助机制及其内容进行了全面更新。目前已明确六大重点方向，包括：应急志愿服务（预防和应对自然灾害）、生态志愿服务、医疗志愿服务、历史文化遗产保护志愿服务、动物保护志愿服务以及社会志愿服务。监测结果也表明，在地方层面推进志愿服务具有关键意义，相关项目已覆盖全国17个州和3个直辖市，有效带动了基层基础设施建设，-回复中指出。
回复中进一步强调，上述评估成果以及“小微赠款”等实践经验，已成为《2030年前志愿服务发展愿景》的重要支撑。新一阶段的发展思路，将推动志愿服务从以宏观指标为主的评估体系，转向更加注重实际社会成效的导向。
文化和信息部还指出，从2022年和2023年举办的中亚及国际志愿者论坛可以看出，哈萨克斯坦正逐步成为国际志愿服务的“引力中心”。这些活动吸引了来自34个国家的1000余名志愿者参与。2024年，在亚信会议框架下，志愿者集结活动在阿斯塔纳举行，来自24个国家的代表参会。
据了解，得益于上述一系列大型活动的开展，2024年联合国志愿人员组织首次发布了《中亚志愿服务现状区域综述》。在该报告于联合国总部发布期间，哈萨克斯坦被正式认定为中亚地区志愿服务发展与支持的领先国家。
【编译：阿遥】