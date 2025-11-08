文化部：哈萨克斯坦电影业正迈入新阶段——兼顾创作自由与观众需求

巴拉耶娃指出，近年来不仅国内观众，连国际影迷对哈萨克斯坦电影的兴趣也在稳步上升。

“仅在2024年，哈萨克斯坦电影的票房总收入就超过220亿坚戈。我们的作品在国际电影节屡获佳绩——过去五年中共参加了300多个国际电影节，获得177项奖项。”

她特别提到，今年30年来首次，哈萨克斯坦在法国戛纳的国际电影市场（Marché du Film）设立了独立展台，这对本国制片人和发行商而言是一项重要突破。与此同时，“欧亚国际电影节”也已正式恢复举办。

“这不仅是文化活动的回归，更是行业复苏的重要信号。”

部长表示，政府的目标是让国产电影不仅出现在海外电影节，更要被国内观众广泛看到。

“今年，全国影院上映了包括《特泽克（Тезек）》、《虚假的梦想（Фейковый Арман）》和《重来（Қайтадан）》在内的10部本土影片。其中，《重来》票房突破10亿坚戈，完全收回国家投资，这说明我们改革的方向是正确的。”

她坦言，当前观众更偏爱轻松娱乐类影片，而作者型电影关注度相对较低。

“今后我们在选定资助项目时，将不仅关注剧本质量，还要考虑影片对观众的吸引力。”

自2024年起，国家资助的每部影片都必须先在影院上映，再上线流媒体平台。此举旨在提升电影的可及性，加强与观众的互动。

巴拉耶娃强调，文化部将继续支持反映民族精神与历史记忆的影片。

“最近上映的《拜塔索夫上尉（Капитан Байтасов）》是一部关于勇气、荣誉与忠诚的作品，纪念哈萨克斯坦民族英雄——警察上尉加济兹·拜塔索夫。”

此外，她透露另一部重要项目《阿莉娅（Әлия）》也在筹备中。该片讲述苏联英雄、狙击手阿莉娅·莫尔达古洛娃的生平。虽然此前制作方因资金问题暂停拍摄，但文化部计划重启项目，让这位民族女英雄的故事走上银幕。

为推进电影产业数字化与透明化，文化部还正在建设“e-Kino”在线平台，用于集中管理影片拍摄进度、票房数据与观众数量等信息。

“目前全国已有一半的电影院接入该系统，这将有助于全面了解市场实际情况。”

改革已初见成效——今年获得国家资助的57个电影项目中，40部由青年导演执导，而哈萨克语影片比例已提升至75%。

根据新修订的《电影法》，政府可将国家电影资金的30%直接拨付给“哈萨克电影制片厂”。

“这为国家电影工业的领军机构带来了新的发展机遇。”

目前，哈萨克电影制片厂正积极推进胶片数字化、修复与动画制作。其下属“哈萨克动画”项目，首次将动画确立为创意产业的重要组成部分。

“我们的目标是为创作者提供自由的空间，并建立创作者与观众之间的信任桥梁。”

她同时确认，文化部正在研究将“国家电影支持中心”与“哈萨克电影制片厂”合并的方案，以简化生产流程、提高效率。

巴拉耶娃最后强调，文化与影视领域的发展应建立在开放、自由与责任的基础之上。

“我们致力于确保创作自由，同时维护社会伦理与文化价值。相信通过共同努力，哈萨克斯坦电影将登上新的高峰。”

【编译：达娜】