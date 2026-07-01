阿斯塔纳文化演出热度攀升 多位国际艺人年内将来哈献艺

据他介绍，今年在阿斯塔纳举办的多场大型演唱会均实现门票售罄，市场反响十分热烈。

—以歌手马克西姆的演唱会为例，现场共吸引约5000名观众；而安娜·阿斯蒂在“雪豹竞技场”举行的演唱会，观众人数接近9000人，成为今年观演人数最多的演出活动之一，-比赫特表示。

他同时指出，市民和游客对各类文化项目的关注度持续提升。以正在展出的“列奥纳多·达·芬奇：文艺复兴的天才”展览为例，目前累计参观人数已突破4万人次。展览汇集了来自罗马和佛罗伦萨多家博物馆的44件珍贵原作。

比赫特透露，今年年底前，阿斯塔纳还将迎来多场国际知名艺人的演唱会。

—9月17日，玛丽·克赖因布列丽将在国家会议中心举行演唱会；11月20日，季马·比兰将登上“雪豹竞技场”舞台。此外，国际著名歌手安立奎·伊格莱西亚斯也将于今年在“阿斯塔纳竞技场”举行个人演唱会，-他说。

据此前报道，今年第一季度，阿斯塔纳共接待游客35.22万人次，同比增长12%，其中外国游客6.79万人次。