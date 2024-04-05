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    12:14, 05 四月 2024 | GMT +6

    科教部长访问香港城大 双方就双学位项目达成共识

    萨亚萨特·努尔别克访问城大
    Фото: gov.kz

    哈萨克国际通讯社讯）在访问中国香港特别行政区期间，哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克于4日与香港城市大学领导层举行了会晤。双方就进一步加强合作进行了深入探讨，特别是在双学位项目和长期科研合作方面达成了共识。

    努尔别克表示，这一合作项目的核心目标是提升哈萨克斯坦的科研实力，并以科研发展推动学术教育进步，最终成为实体经济发展的驱动力。

    努尔别克部长还向城大图书馆赠送了多套哈萨克斯坦书籍，包括阿拜·库南拜吾勒、乔罕•瓦里汗诺夫等作品，以及介绍哈萨克斯坦文化、历史、自然风光和旅游景点的图书。

    此外，努尔别克还与在香港读书的哈萨克斯坦留学生进行了交流。

    据了解，作为哈萨克斯坦高等教育和科研质量提升项目的一部分，萨特巴耶夫哈萨克国立技术研究大学已与城大建立了合作关系。去年，双方签署了协议，在萨特巴耶夫大学设立了城大分校。

    香港城市大学（City University of Hong Kong），简称城大，是一所公立研究型综合大学，也是大学教育资助委员会质素保证局九所可自我评审的院校之一。城大的前身是1984年建立的香港城市理工学院。城大在世界大学排名中位列第65位，在亚洲排名中位列第23位，是全球百强高校之一，在科研和创新领域享有盛誉。

    【编译：阿遥】

    标签:
    科学和高等教育部 教育 哈萨克斯坦与中国 高等院校
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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