哈新任驻斯洛文尼亚大使递交国书 穆萨尔期待迪玛希来斯举办演唱会

在国书呈递仪式上，阿比布拉耶夫大使转达了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的亲切问候和良好祝愿，并重申哈萨克斯坦致力于进一步深化与斯洛文尼亚的政治对话及全面战略合作。

穆萨尔总统祝贺阿比布拉耶夫大使履新，并表示相信他将为推动两国在信任、友谊与互利伙伴关系基础上的系统性、全面性发展作出积极贡献。她请阿比布拉耶夫大使大使转达她对托卡耶夫总统的敬意。她深情回忆起今年3月对阿斯塔纳的正式访问，称赞访问组织周到，印象深刻，并由衷感谢哈萨克人民的热情好客与真挚友谊。她强调，高层之间达成的共识和协议对深化两国关系具有深远意义。

双方还讨论了哈萨克斯坦与斯洛文尼亚在经济和投资合作领域的优先方向，包括交通和物流领域的互动，特别是斯洛文尼亚科佩尔港与跨里海国际运输走廊（中间走廊）物流网络的衔接，以及在人工智能与数字化、制药、教育、文化和旅游等领域的合作潜力。

会见结束时，穆萨尔总统祝愿阿比布拉耶夫大使在推进两国关系发展中取得成功，并表达了她个人的期待——希望在不久的将来共同探讨在卢布尔雅那举办哈萨克斯坦著名歌手迪玛希演唱会的可能性。

【编译：阿遥】